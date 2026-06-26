Explosión en El Golf: detienen a menor tras atentado con dinamita en exclusiva zona de Trujillo

Un atentado con explosivos ocurrió en la urbanización El Golf, Trujillo, el 25 de junio, causando severos daños materiales en edificios y vehículos. La explosión, reportada a las 11:00 p. m., afectó la fachada del inmueble en la calle Bugambilias. | Difusión

Un atentado con explosivos ocurrió en la urbanización El Golf, Trujillo, el 25 de junio, causando severos daños materiales en edificios y vehículos. La explosión, reportada a las 11:00 p. m., afectó la fachada del inmueble en la calle Bugambilias. | Difusión

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Una fuerte explosión remeció la noche del jueves 25 de junio la urbanización Palmeras del Golf, en el distrito de Víctor Larco, Trujillo, y dejó cuantiosos daños materiales en vehículos y viviendas, además de generar alarma entre vecinos de distintas zonas de la ciudad.

El atentado ocurrió alrededor de las 11.00 p. m. en la cuadra 2 de la calle Las Bugambilias, frente al parque Guillermo Ganoza, una zona residencial considerada exclusiva en la provincia. Según información preliminar, el artefacto explosivo fue abandonado en el frontis de un edificio y detonó minutos después.

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Explosivo detonado en El Golf

La explosión dañó al menos dos camionetas estacionadas en el exterior del inmueble. Uno de los vehículos presentó severos daños en la parte delantera y otro, en la zona posterior. Además, la onda expansiva afectó mamparas, ventanas, la fachada del edificio y parte de la calzada.

El fuerte estruendo fue escuchado en distintos sectores de Trujillo, como Las Quintanas, Primavera, Mansiche y Santa Inés, lo que generó temor entre los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para conocer lo ocurrido.

A pesar de la magnitud de la detonación, hasta el momento no se han reportado personas heridas. Sin embargo, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar el origen del explosivo y a los responsables del atentado.

Dos detenidos: una menor y un extranjero

Agentes especializados llegaron a la zona para inspeccionar el lugar y establecer el punto exacto en el que fue colocado el artefacto. Asimismo, revisaron cámaras de seguridad del edificio, las cuales habrían captado a una persona encapuchada que llegó al lugar, dejó el explosivo y huyó antes de la detonación.

Como parte de las diligencias, dos personas fueron intervenidas y trasladadas a una dependencia policial por su presunta vinculación con el caso. Se trata de una adolescente de 16 años y un ciudadano venezolano identificado como Ignacio de Jesús Gómez Valecillos, de 26 años.

Serían dos atentados con explosivos en pocas horas

El atentado vuelve a encender las alertas sobre la creciente ola de violencia y extorsiones que golpea a Trujillo y otras ciudades de La Libertad, donde en los últimos meses se han registrado múltiples ataques con explosivos contra viviendas, negocios y unidades de transporte.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan recopilando evidencias y analizando las imágenes de vigilancia para esclarecer el caso.

De manera preliminar, también se informó sobre el posible hallazgo de otro artefacto explosivo en la zona de discotecas de la prolongación Fátima, aunque este hecho aún no ha sido confirmado oficialmente.

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