Presidenta de la Corte de La Libertad supervisa juzgados penales y fortalece gestión judicial en Trujillo

En su recorrido, León Velásquez se reunió con jueces y servidores para identificar y atender las necesidades de los juzgados. Fuente: difusión.

En su recorrido, León Velásquez se reunió con jueces y servidores para identificar y atender las necesidades de los juzgados. Fuente: difusión.

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Como parte de su recorrido administrativo de supervisión y permanencia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, visitó los juzgados penales unipersonales y colegiados de Trujillo, ubicados en la sede judicial de Natasha Alta.

Previamente, sostuvo una reunión de trabajo con jueces y servidores de los juzgados de etapa intermedia, con el propósito de conocer las principales necesidades de estos órganos jurisdiccionales y gestionar su pronta atención, garantizando así la continuidad y calidad del servicio de justicia.

Durante el encuentro, la titular de la Corte exhortó a los equipos jurisdiccionales a fortalecer las estrategias de gestión que permitan alcanzar las metas de producción establecidas, sin descuidar la prestación de un servicio oportuno, eficiente y de calidad en beneficio de la ciudadanía liberteña.