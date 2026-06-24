HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad supervisa juzgados penales y fortalece gestión judicial en Trujillo

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, visitó los juzgados penales de Trujillo para supervisar su funcionamiento.

En su recorrido, León Velásquez se reunió con jueces y servidores para identificar y atender las necesidades de los juzgados. Fuente: difusión.
En su recorrido, León Velásquez se reunió con jueces y servidores para identificar y atender las necesidades de los juzgados. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Como parte de su recorrido administrativo de supervisión y permanencia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, visitó los juzgados penales unipersonales y colegiados de Trujillo, ubicados en la sede judicial de Natasha Alta.

Previamente, sostuvo una reunión de trabajo con jueces y servidores de los juzgados de etapa intermedia, con el propósito de conocer las principales necesidades de estos órganos jurisdiccionales y gestionar su pronta atención, garantizando así la continuidad y calidad del servicio de justicia.

PUEDES VER: Corte de La Libertad reconoce trayectoria de servidora María Nureña | La Libertad | La República

lr.pe

Durante el encuentro, la titular de la Corte exhortó a los equipos jurisdiccionales a fortalecer las estrategias de gestión que permitan alcanzar las metas de producción establecidas, sin descuidar la prestación de un servicio oportuno, eficiente y de calidad en beneficio de la ciudadanía liberteña.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Corte de La Libertad rinde homenaje a servidora por su destacada trayectoria institucional

Corte de La Libertad rinde homenaje a servidora por su destacada trayectoria institucional

LEER MÁS
Corte de La Libertad desarrollo evaluación técnica del Concurso de selección de personal

Corte de La Libertad desarrollo evaluación técnica del Concurso de selección de personal

LEER MÁS
Jornada extraordinaria permitió desarrollar 15 audiencias en San Pedro de Lloc

Jornada extraordinaria permitió desarrollar 15 audiencias en San Pedro de Lloc

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

Magistrado se incorpora como Juez Superior Titular de la Corte de Lambayeque en histórica ceremonia realizada en Cutervo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025