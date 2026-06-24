Presidenta de la Corte de La Libertad supervisa juzgados penales y fortalece gestión judicial en Trujillo
La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León Velásquez, visitó los juzgados penales de Trujillo para supervisar su funcionamiento.
Como parte de su recorrido administrativo de supervisión y permanencia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, visitó los juzgados penales unipersonales y colegiados de Trujillo, ubicados en la sede judicial de Natasha Alta.
Previamente, sostuvo una reunión de trabajo con jueces y servidores de los juzgados de etapa intermedia, con el propósito de conocer las principales necesidades de estos órganos jurisdiccionales y gestionar su pronta atención, garantizando así la continuidad y calidad del servicio de justicia.
PUEDES VER: Corte de La Libertad reconoce trayectoria de servidora María Nureña | La Libertad | La República
Durante el encuentro, la titular de la Corte exhortó a los equipos jurisdiccionales a fortalecer las estrategias de gestión que permitan alcanzar las metas de producción establecidas, sin descuidar la prestación de un servicio oportuno, eficiente y de calidad en beneficio de la ciudadanía liberteña.