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¿Estudiantes tendrán clases este lunes 29 de junio? Esto confirma Minedu para colegios públicos y privados

Tanto las instituciones estatales como las particulares no tendrán actividades escolares, lo que permitirá que los estudiantes disfruten de un día de descanso obligatorio.

El lunes 29 de junio se suspenderán las clases en Perú por el feriado nacional en honor a San Pedro y San Pablo, según el Ministerio de Educación.
El lunes 29 de junio se suspenderán las clases en Perú por el feriado nacional en honor a San Pedro y San Pablo, según el Ministerio de Educación. | Andina
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El lunes 29 de junio no habrá clases en todo el país por el feriado nacional en honor a San Pedro y San Pablo, fecha establecida en el calendario oficial del Estado peruano.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Minedu), este feriado implica la suspensión de actividades escolares tanto en colegios públicos como privados a nivel nacional, por lo que los estudiantes no deberán asistir a clases ese día.

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Día no laboral por feriado de San Pedro y San Pablo

La jornada es considerada un día de descanso obligatorio, por lo que también se suspenden diversas actividades laborales en el sector público y privado, salvo excepciones en servicios esenciales.

¿Qué se celebra en San Pedro y San Pablo?

La festividad se celebra cada 29 de junio en la Iglesia católica y en muchas iglesias cristianas. En esta fecha se conmemora a dos de los apóstoles más importantes de Jesucristo:

  • San Pedro: considerado el primer papa y líder de los apóstoles.
  • San Pablo: gran misionero que difundió el cristianismo por numerosos territorios.

La tradición cristiana recuerda que ambos fueron martirizados en Roma durante el siglo I. Además de su significado religioso, en muchos países esta fecha se celebra con:

  • Procesiones y misas especiales.
  • Fiestas patronales.
  • Actividades culturales, música y danzas tradicionales.
  • Reuniones familiares y comunitarias.

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¿Habrá clases el 30 de junio?

El calendario escolar se retomará con normalidad al día siguiente, martes 30 de junio, según la programación del año lectivo.

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