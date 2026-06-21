HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Exchica reality revela la pérdida de su bebé y reflexiona sobre el Día del Padre: “Vamos a tener nuestra revancha”

La influencer de 35 años compartió una sensible publicación en redes sociales que conmovió a sus miles de seguidores.

La exchica reality argentina se hizo de un nombre en Perú gracias a Combate. Foto: Composición LR/Instagram.
La exchica reality argentina se hizo de un nombre en Perú gracias a Combate. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco del Día del Padre, la exchica reality Poly Ávila sorprendió al revelar que atravesó la pérdida de su bebé. La modelo argentina, recordada por su paso por el programa de competencia 'Combate', utilizó sus redes sociales para compartir el difícil momento que vive.

A través de un sentido mensaje publicado en Instagram durante las primeras horas de la fecha conmemorativa, la influencer contó que se sintió emocionalmente afectada, al punto de no saber cómo dirigirse a su pareja en una jornada tan significativa.

Mensaje de Poly Ávila anunciando la perdida de su bebé. Foto: Instagram.

Mensaje de Poly Ávila anunciando la perdida de su bebé. Foto: Instagram.

PUEDES VER: ¡Un nuevo empleo! Conoce a qué se dedica Poly Avila, la ex chica reality que dejó el Perú

lr.pe

Poly Ávila duda en saludar a su novio por el Día del Padre

Poly Ávila abrió su corazón en redes sociales al compartir un delicado momento personal relacionado con la pérdida de su embarazo, situación que la llevó incluso a cuestionarse cómo afrontar una fecha tan significativa como el Día del Padre junto a su pareja.

La exchica reality contó que viene atravesando días de profunda sensibilidad. “Perder un bebé no es solo perder un embarazo, es perder ilusiones, sorpresas, alegrías. Es ganar miedos, ansiedades, tristezas”, escribió en un inicio.

En su mensaje, también recordó el momento en que supo que estaba embarazada y la reacción que tuvo con su pareja, a quien, en tono de broma, le comentó que le compraría un regalo porque se convertiría en padre.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije a Simón, en broma: ‘Ahora sí te voy a comprar un regalo’. Iba a ser papá, conmigo. Estas semanas me pregunté si iba a poder decirle ‘feliz día’”, señaló.

PUEDES VER: Poly Ávila deja de lado la TV y ahora es profesora de primaria: “¡Estoy explicando matemáticas!”

lr.pe

Poly Ávila buscará nuevamente quedar embarazada

Poly Ávila también se refirió al vínculo de su pareja con su hija de otro compromiso, a quien ella asegura querer mucho, aunque reconoció que la reciente pérdida le ha generado sentimientos encontrados que, según dijo, “le nublaban un poco el corazón”.

Pese al difícil momento, la argentina se mostró esperanzada respecto al futuro y aseguró que confía en que más adelante podrán convertirse en padres juntos. “Ya vamos a tener nuestra revancha. Mientras tanto, estoy segura de que nuestra bebé hubiese sido muy afortunada de tenerte como papá”, finalizó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Querida chica reality deja entrever la pérdida de su bebé con desgarrador mensaje: "Una pequeña sonrisita que no fue y me hizo soñar"

Querida chica reality deja entrever la pérdida de su bebé con desgarrador mensaje: "Una pequeña sonrisita que no fue y me hizo soñar"

LEER MÁS
Pablo Heredia sorprende al revelar que tuvo un vínculo con Poly Ávila: ¿a qué se dedica ahora la exmodelo tras irse de Perú hace 10 años?

Pablo Heredia sorprende al revelar que tuvo un vínculo con Poly Ávila: ¿a qué se dedica ahora la exmodelo tras irse de Perú hace 10 años?

LEER MÁS
¡Un nuevo empleo! Conoce a qué se dedica Poly Avila, la ex chica reality que dejó el Perú

¡Un nuevo empleo! Conoce a qué se dedica Poly Avila, la ex chica reality que dejó el Perú

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

Exmodelo Andrea Montenegro reaparece con imagen sin filtro y desata ola de elogios: “Hermosa”

LEER MÁS
Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

Anuncian el fallecimiento de Jean Francois Dietlin: empresario y expareja de Olinda Castañeda

LEER MÁS
Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

Natalie Vértiz fue agredida en plena vía pública tras fuerte discusión de Yaco Eskenazi y un taxista: “La vas a cag..”

LEER MÁS
Revelan conmovedor último mensaje de Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, antes de morir: "Así pasamos ..."

Revelan conmovedor último mensaje de Jean Francois Dietlin, padre de la segunda hija de Olinda Castañeda, antes de morir: "Así pasamos ..."

LEER MÁS
Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, sorprende con tierno gesto al cantante en el Día del Padre: "Te amo con todo mi corazón"

Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, sorprende con tierno gesto al cantante en el Día del Padre: "Te amo con todo mi corazón"

LEER MÁS
Revelan video inédito de la emotiva reacción del novio de Cachaza al saber que estaba embarazada: “Feliz Día del Padre”

Revelan video inédito de la emotiva reacción del novio de Cachaza al saber que estaba embarazada: “Feliz Día del Padre”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025