Exchica reality revela la pérdida de su bebé y reflexiona sobre el Día del Padre: “Vamos a tener nuestra revancha”

La exchica reality argentina se hizo de un nombre en Perú gracias a Combate. Foto: Composición LR/Instagram.

La exchica reality argentina se hizo de un nombre en Perú gracias a Combate. Foto: Composición LR/Instagram.

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En el marco del Día del Padre, la exchica reality Poly Ávila sorprendió al revelar que atravesó la pérdida de su bebé. La modelo argentina, recordada por su paso por el programa de competencia 'Combate', utilizó sus redes sociales para compartir el difícil momento que vive.

A través de un sentido mensaje publicado en Instagram durante las primeras horas de la fecha conmemorativa, la influencer contó que se sintió emocionalmente afectada, al punto de no saber cómo dirigirse a su pareja en una jornada tan significativa.

Mensaje de Poly Ávila anunciando la perdida de su bebé. Foto: Instagram.

Poly Ávila duda en saludar a su novio por el Día del Padre

Poly Ávila abrió su corazón en redes sociales al compartir un delicado momento personal relacionado con la pérdida de su embarazo, situación que la llevó incluso a cuestionarse cómo afrontar una fecha tan significativa como el Día del Padre junto a su pareja.

La exchica reality contó que viene atravesando días de profunda sensibilidad. “Perder un bebé no es solo perder un embarazo, es perder ilusiones, sorpresas, alegrías. Es ganar miedos, ansiedades, tristezas”, escribió en un inicio.

En su mensaje, también recordó el momento en que supo que estaba embarazada y la reacción que tuvo con su pareja, a quien, en tono de broma, le comentó que le compraría un regalo porque se convertiría en padre.

“Cuando me enteré de que estaba embarazada, le dije a Simón, en broma: ‘Ahora sí te voy a comprar un regalo’. Iba a ser papá, conmigo. Estas semanas me pregunté si iba a poder decirle ‘feliz día’”, señaló.

Poly Ávila buscará nuevamente quedar embarazada

Poly Ávila también se refirió al vínculo de su pareja con su hija de otro compromiso, a quien ella asegura querer mucho, aunque reconoció que la reciente pérdida le ha generado sentimientos encontrados que, según dijo, “le nublaban un poco el corazón”.

Pese al difícil momento, la argentina se mostró esperanzada respecto al futuro y aseguró que confía en que más adelante podrán convertirse en padres juntos. “Ya vamos a tener nuestra revancha. Mientras tanto, estoy segura de que nuestra bebé hubiese sido muy afortunada de tenerte como papá”, finalizó.