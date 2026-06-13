MIMP lanza primer laboratorio de inteligencia artificial

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se convirtió en la primera institución en lanzar el Laboratorio de Inteligencia Artificial

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se convirtió en la primera institución en lanzar el Laboratorio de Inteligencia Artificial

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se convirtió en la primera institución en lanzar el Laboratorio de Inteligencia Artificial – LabIA MIMP, único de su tipo, el cual permite que personas en situación de vulnerabilidad reciban orientación precisa sobre los servicios que brinda el sector, sin necesidad de salir de casa.

La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Edith Pariona Valer, impulsó esta moderna iniciativa, que se constituirá en un espacio técnico, especializado e interdisciplinario para diseñar, evaluar e implementar soluciones basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada y ciencia de datos, orientadas a mejorar la calidad, oportunidad, pertinencia y eficiencia de los servicios públicos.

TE RECOMENDAMOS KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Su implementación nos permitirá pasar de una gestión predominantemente reactiva a una gestión preventiva, predictiva y centrada en la ciudadanía, especialmente en contextos vinculados a violencia, desprotección familiar, riesgo social y brechas de acceso", señaló.

El laboratorio de IA cuenta con un asistente virtual disponible en la página web del MIMP y en los programas Warmi Ñan, Inabif y Gratitud, por medio del cual niñas, niños, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad podrán acceder a orientación sobre los servicios del sector y a soluciones de inteligencia artificial orientadas a fortalecer los procesos misionales del ministerio y mejorar el impacto de las políticas públicas.

PUEDES VER: Cibertec impulsa cursos de automatización para responder a las nuevas demandas laborales

El asistente virtual resuelve consultas en español, quechua, aimara y shipibo-konibo. Además, no guarda ni comparte información sensible de las personas que accedan a él.

La creación del LabIA MIMP constituye un impulso de la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI, órgano que promueve la incorporación ética, segura e inclusiva de tecnologías emergentes para modernizar la gestión pública, optimizar los procesos institucionales y mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.

El MIMP se convierte así en uno de los primeros ministerios en contar con esta figura de gobernanza, cuyo lanzamiento fue oficializado mediante Resolución Ministerial N.° 000309-2026-MIMP. Además, es el primer laboratorio de IA del sector público homologado con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial – ENIA 2026–2030 de la PCM.

Su impulso constituye una intervención estratégica para modernizar la gestión pública, mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer la protección de poblaciones vulnerables.