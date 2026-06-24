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Pluz Energía informó que realizará cortes programados de luz este viernes 26 y sábado 27 de junio en distintos puntos de Lima y Callao, como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica. Las interrupciones serán temporales, aunque en algunos sectores podrían extenderse hasta por 11 horas.

De acuerdo con el cronograma de la empresa, las suspensiones del servicio alcanzarán a nueve distritos de la capital y el primer puerto, incluidos San Juan de Lurigancho, Jesús María, Callao, Los Olivos, San Miguel, Comas y Breña, además de otros puntos de Lima Metropolitana. Las zonas afectadas abarcan urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, con horarios diferenciados según cada sector.

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¿Qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz? Horario y zonas

Viernes 26 de junio

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: Av. 16 de Mayo/AA. HH. Los Portales de Basilio D

Av. 16 de Mayo/AA. HH. Los Portales de Basilio D Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.

Jesús María

Zonas afectadas: Jr. Cayetano Heredia cdra. 6, jirón Huáscar cdras. 18 y 19, av. San Felipe, cdras. 1 y 7.

Jr. Cayetano Heredia cdra. 6, jirón Huáscar cdras. 18 y 19, av. San Felipe, cdras. 1 y 7. Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 6.00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: Av. Sáenz Peña cdras. 6, 7 y 8; jirón Áncash cdras. 8 y 9; jirón Arica cdras. 6 y 7, Jr. Arequipa Norte cdra. 1; A. H. Ruggia mzs. B, C, D y E.

Av. Sáenz Peña cdras. 6, 7 y 8; jirón Áncash cdras. 8 y 9; jirón Arica cdras. 6 y 7, Jr. Arequipa Norte cdra. 1; A. H. Ruggia mzs. B, C, D y E. Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

San Martín de Porres/Los Olivos

Zonas afectadas: Urb. Puerta de Pro mzs. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4 y U4; A. Viv. Res. Río Santa mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I y J; Urb. Las Gardenias de Pro mzs. B, C, E, F, G, H, I, J y K.

Urb. Puerta de Pro mzs. F4, H4, I4, P4, Q4, R4, S4, T4 y U4; A. Viv. Res. Río Santa mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I y J; Urb. Las Gardenias de Pro mzs. B, C, E, F, G, H, I, J y K. Horario de interrupción: 2.00 p. m. – 5.00 p. m.

Breña

Zonas afectadas: Av. Tingo María cdra. 10, Av. Venezuela cdra. 17, calle Cautivas cdras. 2, 3 y 4, calle Restauración cdras. 13 y 14, calle Tarapoto cdras. 10 y 11, Jr. Chamaya cdra. 10, pasaje Sáenz Peña cdra. 1.

Av. Tingo María cdra. 10, Av. Venezuela cdra. 17, calle Cautivas cdras. 2, 3 y 4, calle Restauración cdras. 13 y 14, calle Tarapoto cdras. 10 y 11, Jr. Chamaya cdra. 10, pasaje Sáenz Peña cdra. 1. Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 6.00 p. m.

Comas

Zonas afectadas: Av. Túpac Amaru, Hospital de Collique.

Av. Túpac Amaru, Hospital de Collique. Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

Sábado 27 de junio

San Martín de Porres

Zonas afectadas: Asoc. Viv. Los Alisos mzs. E, G, H, I, K, L; Asoc. Viv. Sta. Isabel mzs. A, B; Asoc. Viv. Ojihua mzs. A, C, E; coop. de

Viv. San Juan Salinas mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O; coop. San Judas Salinas mz. A; Asoc. Viv. Villa El

Amauta mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I; Asoc. Viv. Juan Pablo II mzs. E, F, G, H, L; pro. Viv. Los Eucaliptos, mzs. B, C,

D, E, T; Asoc. Señor de los Milagros, mzs. J, L, N, Ñ, O, R, R1; prog. res. de viv. Barcelona, mzs. A, B, C; Asoc.

prop. Las Mercedes mzs. A, B, C, D, E; Asoc. prop. Los Pinos del Norte, mzs. A, B, C; Asoc. Viv. Virgen de las

Nieves mzs. A, B, C, D, E, F, G; Asoc. Viv. El Paraíso Florido, etp I mzs. A, A Prima, B, B Prima, E, E Prima, E, F, F

Prima, G, H, H Prima, I, I Prima; Asoc. Viv. Res. San Francisco mzs. F, G; Asoc. Viv. Villa Res. Sta. Rosita mzs. A,

B, C, D, E; Asoc. prop. Los Olivos mzs. F, L, P, Q, R, S; Asoc. Monte Azul mzs. D, E, F, G; urb. Virgen del Rosario

mzs. E, G, H

Asoc. Viv. Los Alisos mzs. E, G, H, I, K, L; Asoc. Viv. Sta. Isabel mzs. A, B; Asoc. Viv. Ojihua mzs. A, C, E; coop. de Viv. San Juan Salinas mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O; coop. San Judas Salinas mz. A; Asoc. Viv. Villa El Amauta mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I; Asoc. Viv. Juan Pablo II mzs. E, F, G, H, L; pro. Viv. Los Eucaliptos, mzs. B, C, D, E, T; Asoc. Señor de los Milagros, mzs. J, L, N, Ñ, O, R, R1; prog. res. de viv. Barcelona, mzs. A, B, C; Asoc. prop. Las Mercedes mzs. A, B, C, D, E; Asoc. prop. Los Pinos del Norte, mzs. A, B, C; Asoc. Viv. Virgen de las Nieves mzs. A, B, C, D, E, F, G; Asoc. Viv. El Paraíso Florido, etp I mzs. A, A Prima, B, B Prima, E, E Prima, E, F, F Prima, G, H, H Prima, I, I Prima; Asoc. Viv. Res. San Francisco mzs. F, G; Asoc. Viv. Villa Res. Sta. Rosita mzs. A, B, C, D, E; Asoc. prop. Los Olivos mzs. F, L, P, Q, R, S; Asoc. Monte Azul mzs. D, E, F, G; urb. Virgen del Rosario mzs. E, G, H Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.

¿Cómo consigo la copia de mi recibo de luz?

Puedes obtener tu recibo de luz en formato digital o físico de manera sencilla. La opción más rápida es afiliarte al recibo digital a través del Portal Cliente, donde solo debes ingresar con tu correo y contraseña, seleccionar “Recibo digital” y activar la suscripción para recibirlo cada mes en tu correo electrónico.

También puedes descargarlo desde la aplicación móvil. Para ello, descarga la app, crea tu cuenta, registra tu número de suministro y accede a la sección “Mis facturaciones”. Luego, selecciona “Ver recibo” para descargarlo al instante. Si necesitas una copia física para algún trámite, puedes solicitarla en los centros de atención de la empresa.

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