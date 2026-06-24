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Vendedores de huevos de codorniz podrán formalizarse gratis: estos son los requisitos que deberán cumplir para acceder a beneficio

La nueva medida incluye la creación del Registro Municipal de Comerciantes de Huevos de Gallina o Codorniz (REMUCOH), gestionado por municipalidades para centralizar datos y supervisar actividades.

Los vendedores deberán cumplir con requisitos como presentar documentos de identidad y un croquis de ubicación, además de gestionar una autorización municipal personal e intransferible.
Los vendedores deberán cumplir con requisitos como presentar documentos de identidad y un croquis de ubicación, además de gestionar una autorización municipal personal e intransferible. | Foto: composición LR
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El Congreso de la República ha dado luz verde a una nueva normativa que permite a los vendedores ambulantes de huevos de gallina y codorniz formalizar su actividad de manera gratuita. Esta medida busca otorgar seguridad jurídica a los comerciantes que operan en la vía pública, permitiéndoles trabajar bajo un marco normativo claro y con el respaldo municipal necesario.

Registro Municipal REMUCOH: cómo funcionará la inscripción gratuita para vendedores

El eje central de esta formalización es la creación del Registro Municipal de Comerciantes de Huevos de Gallina o de Codorniz (REMUCOH), el cual será gestionado directamente por las municipalidades distritales. Este registro tiene como finalidad reunir la base de datos de los comerciantes y facilitar su supervisión, para garantizar que el proceso de inscripción no genere costos adicionales para los trabajadores.

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Para formar parte del REMUCOH, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

  • Documento de identidad: DNI, carné de extranjería o documento oficial vigente.
  • Declaración jurada: debe detallar el domicilio real del vendedor y la especificación de los productos que comercializará.
  • Croquis de ubicación: propuesta técnica del espacio físico donde el comerciante planea desarrollar su actividad.
  • Identificación visual: fotografía reciente del comerciante para el registro.

Requisitos, obligaciones y condiciones para la venta formal de huevos en la vía pública

Tras completar la inscripción, los vendedores deberán gestionar una autorización municipal. Es importante tener en cuenta que este permiso es de carácter personal e intransferible, asignado específicamente a una unidad familiar. Las autoridades distritales serán las encargadas de delimitar las áreas permitidas para la venta, con el fin de no afectar el libre tránsito peatonal, vehicular ni la tranquilidad de los vecinos.

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Asimismo, la ley establece un conjunto de obligaciones esenciales para operar dentro de la legalidad:

  • Calidad del producto: vender únicamente huevos de gallina o codorniz en óptimo estado para el consumo humano, en cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
  • Higiene y mantenimiento: mantener impecable el espacio de venta y gestionar correctamente los residuos sólidos generados por la actividad.
  • Normas sanitarias: garantizar una higiene personal adecuada y portar vestimenta apropiada para la manipulación de alimentos.
  • Capacitación continua: es obligatorio participar en los cursos de buenas prácticas de producción, higiene alimentaria y salubridad que dicten las municipalidades.
  • Fiscalización: someterse a los controles sanitarios y acatar las disposiciones de la autoridad local en todo momento.

Finalmente, se recuerda que esta autorización es temporal, renovable y está sujeta a la evaluación previa del municipio. La actividad queda estrictamente limitada al giro y la zona autorizados, y se prohíbe el traslado a otras jurisdicciones sin la debida licencia.

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