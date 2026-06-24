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El Congreso de la República aprobó en segunda votación una iniciativa legislativa que establece que los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas sean procesados exclusivamente en el fuero militar-policial cuando sean investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La decisión ha generado debate público por sus implicancias en materia de control civil y justicia ordinaria.

En este contexto, la actriz Tatiana Astengo volvió a pronunciarse con críticas hacia el fujimorismo y señaló que este tipo de medidas podrían marcar el inicio de un escenario de mayor represión en el país. Además, advirtió sobre lo que, según su postura, podría ocurrir en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, quien asumiría la presidencia el 28 de julio de 2026 y, prácticamente, se impondría en las elecciones frente a Roberto Sánchez.

Tatiana Astengo comparte alerta sobre posibles represiones en gobierno de Keiko Fujimori

La actriz Tatiana Astengo difundió en su cuenta de X (antes Twitter) una publicación del periodista Renato Cisneros, en la que se cuestiona duramente la reciente aprobación de la norma. En el mensaje compartido, se advierte que la medida no respondería a un fortalecimiento del orden, sino a un contexto preocupante marcado por presuntos abusos de autoridad.

Mensaje compartido por Tatiana Astengo.

“En una coyuntura en la que hemos visto cómo agentes del orden abusan de su poder contra ciudadanos desarmados, esta ley no es un gesto de carácter, sino un arrogante signo de indolencia”, se lee en el pronunciamiento del comunicador, replicado por la actriz.

Asimismo, la recordada Reina Pachas de 'Al fondo hay sitio' compartió otro mensaje en el que se denuncia el rol del congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, durante el cierre del trámite legislativo. Según dicha publicación, el parlamentario habría impedido la presentación de pedidos de reconsideración tras la aprobación de la norma.

“Rospigliosi cerró el acta inmediatamente se aprobó el PL pro impunidad de militares y policías, para evitar que se presenten reconsideraciones. Congresistas que fueron a presentar pedidos de reconsideraciones no encontraron a nadie en Mesa de Partes. Inicia el gobierno fuji-naranja”, se señala en el mensaje difundido por la actriz.

Congreso aprobó ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación, con 52 votos a favor, una norma que redefine el alcance de los delitos de función para policías y militares al establecer que estos casos sean vistos exclusivamente en el fuero militar-policial. La medida busca delimitar la jurisdicción aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuando actúan en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el texto aprobado, los procesos que actualmente se encuentren en la justicia ordinaria deberán ser archivados si ya existe una investigación abierta en el fuero militar-policial. Asimismo, se dispone que los jueces ordinarios no podrán continuar con estos casos ni emitir sentencias firmes.