Ambulantes de Gamarra intentaron tomar av. Aviación tras desalojo: cierran vías alrededor de emporio comercial

Comerciantes informales se enfrentaron a la Policía y serenos en Gamarra para retomar avenida Aviación. | Foto: composición LR/ Panamericana TV.

Comerciantes informales se enfrentaron a la Policía y serenos en Gamarra para retomar avenida Aviación. | Foto: composición LR/ Panamericana TV.

El último 4 de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima junto con la comuna de La Victoria ejecutaron una intervención de limpieza para recuperar la avenida Aviación, ocupada por comerciantes informales. Tras varias semanas, el sector quedó completamente despejado; no obstante, según un reporte del noticiero Buenos Días Perú, los negociantes intentaron retornar al punto, lo que derivó en un enfrentamiento con agentes de Serenazgo y miembros de la Policía Nacional.

En imágenes se apreció a un numeroso grupo de microempresarios que, con palos y pancartas, lanzaban consignas contra las autoridades para exigir una reubicación en espacios cercanos al Emporio Comercial de Gamarra y continuar con la venta de sus productos.

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Frente a esta situación, trabajadores del municipio optaron por cerrar tres cuadras de la referida vía con el fin de evitar nuevos incidentes con el sector informal. La estación del tren eléctrico permanece cercada y con ingreso limitado. Solo cuentan con autorización quienes figuran en el padrón. Asimismo, se restringió el tránsito vehicular.

Cabe precisar que los desalojados permanecían en ese lugar desde hace varios años y, pese a los intentos de traslado, solían volver en poco tiempo. En cuanto al transporte, la Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad.

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Alcalde Reggiardo aseguró que reubicarían a comerciantes ambulantes



En su momento, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que la intervención en la avenida Aviación a inicios de marzo permitió recuperar la circulación peatonal y vehicular, considerada clave para el desplazamiento y la actividad económica en la capital. También sostuvo que se evaluaría la reubicación de este grupo para que continúe laborando bajo condiciones ordenadas.