HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Concepción Carhuancho rompe su silencio: ¿Quién quiere sacarlo del camino? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Congreso: Fuerza Popular, APP y aliados votaron a favor de ley procrimen para policías y militares

El Pleno aprobó la norma en segunda votación con 52 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones. El texto modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal para precisar el delito de función y sancionar a efectivos vinculados a organizaciones criminales.

Conoce a los congresistas que votaron a favor de ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.
Conoce a los congresistas que votaron a favor de ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso de la República aprobó en segunda votación la denominada ley procrimen, que establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones serán procesados exclusivamente en el fuero militar-policial y no en la justicia ordinaria. La iniciativa tuvo el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y bancadas aliadas.

Únete a nuestro canal de política y economía

Fue probada con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, consolidando así la mayoría necesaria para su aprobación definitiva en el Parlamento. Ahora, la ley será enviada al Ejecutivo, que podrá observarla o promulgarla en el diario oficial El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO APRUEBA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS Y MILITARES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Uno de los puntos más controversiales establece que, si un proceso ya ha sido iniciado en el fuero militar-policial, los jueces ordinarios deberán disponer el archivo inmediato de las investigaciones, lo que podría alcanzar incluso a sentencias no firmes, según el texto aprobado.

PUEDES VER: Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

lr.pe

Congreso: estos son los congresistas que votaron a favor de nueva ley 'procrimen'

A continuación, te mostramos la lista de los parlamentarios que votaron a favor de la nueva ley que promueve la impunidad para policías y militares:

Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, Mery Infantes, Auristela Obando, César Revilla, Magaly Santisteban, Héctor Ventura, Martha Moyano, Tania Ramírez y Jenny López.

Alianza para el Progreso: María Acuña, Lady Camones, Roberto Chiabra, Luis Cordero, Idelso Garcia, Nelcy Heldinger, Edith Julón, Luis Kamiche, Magaly Ruiz, Alejandro Soto, Rosio Torres y Eduardo Salhuana.

Avanza País: Rosselli Amuruz, Diana Gonzáles, Karol Paredes y José Williams.

Acción Popular: Luis Aragón, Ilich López, Edwin Martínez y Silvia Monteza.

PUEDES VER: Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

lr.pe

Lealtad Nacional: José Arriola y Juan Burgos.

Somos Perú: Alfredo Azurin, Jorge Morante, Alex Paredes, Héctor Valer, Oscar Zea y Ana Zegarra.

Renovación Popular: Diego Bazán, Patricia Chirinos y Noelia Herrera.

Honor y Democracia: José Cueto, Gladys Echaíz, Jorge Montoya y Javier Padilla.

No agrupados: Kira Alcarraz y Raúl Doroteo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

Michael Shifter: “Richard Nixon es Ghandi comparado con Donald Trump”

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

LEER MÁS
Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

Congreso: alertan que Fernando Rospigliosi intentó impedir reconsideración contra ley de impunidad

LEER MÁS
Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

Colcabamba: Ejército responsabiliza por la matanza al jefe de la patrulla

LEER MÁS
Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policías y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

Transparencia rechaza acusaciones de fraude en la segunda vuelta: "La democracia exige que respeten las reglas"

LEER MÁS
Congreso: presentan moción de interpelación contra canciller Carlos Pareja por cuestionamientos en la segunda vuelta

Congreso: presentan moción de interpelación contra canciller Carlos Pareja por cuestionamientos en la segunda vuelta

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025