Congreso: Fuerza Popular, APP y aliados votaron a favor de ley procrimen para policías y militares

Conoce a los congresistas que votaron a favor de ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.

Conoce a los congresistas que votaron a favor de ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.

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El Congreso de la República aprobó en segunda votación la denominada ley procrimen, que establece que los delitos presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones serán procesados exclusivamente en el fuero militar-policial y no en la justicia ordinaria. La iniciativa tuvo el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y bancadas aliadas.

Fue probada con 52 votos a favor, 43 en contra y 5 abstenciones, consolidando así la mayoría necesaria para su aprobación definitiva en el Parlamento. Ahora, la ley será enviada al Ejecutivo, que podrá observarla o promulgarla en el diario oficial El Peruano.

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Uno de los puntos más controversiales establece que, si un proceso ya ha sido iniciado en el fuero militar-policial, los jueces ordinarios deberán disponer el archivo inmediato de las investigaciones, lo que podría alcanzar incluso a sentencias no firmes, según el texto aprobado.

Congreso: estos son los congresistas que votaron a favor de nueva ley 'procrimen'

A continuación, te mostramos la lista de los parlamentarios que votaron a favor de la nueva ley que promueve la impunidad para policías y militares:

Fuerza Popular: Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Nilza Chacón, Víctor Flores, Raúl Huamán, Mery Infantes, Auristela Obando, César Revilla, Magaly Santisteban, Héctor Ventura, Martha Moyano, Tania Ramírez y Jenny López.

Alianza para el Progreso: María Acuña, Lady Camones, Roberto Chiabra, Luis Cordero, Idelso Garcia, Nelcy Heldinger, Edith Julón, Luis Kamiche, Magaly Ruiz, Alejandro Soto, Rosio Torres y Eduardo Salhuana.

Avanza País: Rosselli Amuruz, Diana Gonzáles, Karol Paredes y José Williams.

Acción Popular: Luis Aragón, Ilich López, Edwin Martínez y Silvia Monteza.

Lealtad Nacional: José Arriola y Juan Burgos.

Somos Perú: Alfredo Azurin, Jorge Morante, Alex Paredes, Héctor Valer, Oscar Zea y Ana Zegarra.

Renovación Popular: Diego Bazán, Patricia Chirinos y Noelia Herrera.

Honor y Democracia: José Cueto, Gladys Echaíz, Jorge Montoya y Javier Padilla.

No agrupados: Kira Alcarraz y Raúl Doroteo.