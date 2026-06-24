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Delia Espinoza: piden su separación del decanato del CAL por la Ley del Artista impulsada por el Congreso

Un abogado solicitó ante la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima la “separación definitiva” de la decana Delia Espinoza, al sostener que una disposición incluida en la Ley del Artista impediría su permanencia en el cargo.

Intentan apartar del decanato del CAL a Delia Espinoza. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
Intentan apartar del decanato del CAL a Delia Espinoza. Foto: composición de Betsy De Los Santos / LR
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El abogado Fernando Valdivia Correa presentó un requerimiento formal para separar del cargo a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, debido a una disposición incorporada en la Ley del Artista aprobada por el Congreso. El documento plantea su salida del decanato bajo el argumento de una supuesta incompatibilidad legal.

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El requerimiento fue ingresado ante la Junta de Vigilancia del Colegio de Abogados de Lima. El argumento central se apoya en la Ley N.° 32645, norma que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

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Valdivia Correa, militante del Partido Popular Cristiano (PPC), sostiene que esa disposición complementaria de la norma impediría a determinadas autoridades ejercer cargos en órganos de gobierno de colegios profesionales.

La discusión gira en torno a una reforma incluida a último momento en la ley aprobada por el Congreso. Esa disposición establece que las personas inhabilitadas para ejercer la función pública no pueden integrar órganos de gobierno ni comisiones organizadoras de colegios profesionales. Esto alcanza cargos como decanos, vicedecanos y miembros de consejos directivos. Bajo ese criterio, el requerimiento sostiene que la restricción tendría un alcance general sobre todos los colegios profesionales, incluido el Colegio de Abogados de Lima.

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