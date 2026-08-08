HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Aumentan enfermedades respiratorias en niños por cambios de clima asociados al Fenómeno El Niño: INSN atiende hasta 80 casos al día

El Servicio de Emergencia del INSN registra entre 140 y 180 atenciones diarias, de las cuales aproximadamente 80 son menores con problemas respiratorios significativos.

Para reducir contagios, la institución sugiere evitar el contacto con personas enfermas, no automedicarlos y garantizar que los recién nacidos reciban lactancia materna adecuada.
Para reducir contagios, la institución sugiere evitar el contacto con personas enfermas, no automedicarlos y garantizar que los recién nacidos reciban lactancia materna adecuada. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los cambios repentinos de temperatura asociados al Fenómeno de El Niño han coincidido con un incremento de las afecciones respiratorias en niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). El Servicio de Emergencia registra entre 140 y 180 atenciones diarias y alrededor de 80 corresponden a menores con problemas respiratorios.

Los cuadros identificados presentan distintos niveles de gravedad, desde resfríos y procesos gripales hasta neumonías y episodios moderados de asma. Jorge Chacón, jefe de Guardia del Servicio de Emergencia del INSN, señaló que la variación del clima ha estado acompañada por un aumento de los cuadros virales y respiratorios, algunos de los cuales pueden presentar complicaciones.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: DNI electrónico gratis en Lima este sábado 15 de agosto: conoce quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir

lr.pe

Cambios bruscos de clima elevan los casos de enfermedades respiratorias en niños

Las variaciones de temperatura durante el día representan una situación que requiere mayor cuidado por parte de los padres. Aunque las mañanas puedan presentar condiciones soleadas, la temperatura puede descender posteriormente, por lo que se recomienda que los menores cuenten con prendas de manga larga que les permitan mantenerse protegidos.

Cuando aparecen los primeros síntomas de un cuadro gripal, el menor debe permanecer en casa durante los primeros dos o tres días, descansar y consumir líquidos. También se aconseja evitar su asistencia al colegio mientras esté enfermo, tanto para favorecer su recuperación como para reducir la posibilidad de contagiar a otros estudiantes.

PUEDES VER: Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

lr.pe

El contacto con personas que presentan síntomas respiratorios debe reducirse. Asimismo, los padres deben evitar administrar medicamentos por cuenta propia. Si las molestias continúan, empeoran o aparecen signos de alarma, el niño debe ser evaluado por un pediatra para determinar el tratamiento correspondiente.

Recomendaciones para proteger a los niños de infecciones respiratorias

Ante los cambios de temperatura y el aumento de cuadros respiratorios, el INSN recomienda reforzar los cuidados en casa, especialmente durante los primeros días de síntomas:

  • Protegerlos de los cambios de temperatura: aunque las mañanas sean soleadas, se recomienda que los niños usen prendas de manga larga para enfrentar posibles descensos de temperatura.
  • Mantenerlos en reposo: si presentan síntomas de gripe o resfrío, deben permanecer en casa durante los primeros dos o tres días, descansar y mantenerse hidratados.
  • Evitar enviarlos al colegio: mientras estén enfermos, deben permanecer en casa para favorecer su recuperación y reducir el riesgo de contagiar a otros menores.
  • Reducir el contacto con personas enfermas: evitar la exposición a familiares u otras personas que presenten síntomas respiratorios ayuda a disminuir las posibilidades de contagio.
  • No automedicarlos: los medicamentos no deben administrarse por cuenta propia. Si los síntomas persisten, empeoran o aparecen signos de alarma, el menor debe ser evaluado por un pediatra.
  • Secar completamente el cabello: después de un baño con agua tibia, el cabello debe quedar completamente seco antes de que el niño salga o se exponga a ambientes fríos.
  • Reforzar la protección de los bebés: en los recién nacidos, la lactancia materna contribuye a protegerlos frente a infecciones respiratorias mediante los anticuerpos e inmunoglobulinas presentes en la leche materna.
  • Cumplir con la vacunación: mantener actualizado el esquema de vacunación ayuda a proteger a los niños frente a enfermedades respiratorias y otras afecciones.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Minsa refuerza vacunación contra el dengue con casi 200.000 dosis enviadas a siete regiones del Perú

Minsa refuerza vacunación contra el dengue con casi 200.000 dosis enviadas a siete regiones del Perú

LEER MÁS
Fue adoptada por una familia sueca y más de 50 años después viajó a Sudamérica en busca de sus raíces: "Encontré esa parte faltante"

Fue adoptada por una familia sueca y más de 50 años después viajó a Sudamérica en busca de sus raíces: "Encontré esa parte faltante"

LEER MÁS
Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

Plaza Vea cerrará horas antes este miércoles 12 de agosto en todo el Perú: tiendas atenderán hasta las 7 p.m.

LEER MÁS
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
Junín: tres personas mueren tras despiste de auto que cayó al río Mantaro en la Carretera Central

Junín: tres personas mueren tras despiste de auto que cayó al río Mantaro en la Carretera Central

LEER MÁS
Ingeniera sanmarquina gana fondo del MIT para investigar la detección temprana del cáncer de ovario

Ingeniera sanmarquina gana fondo del MIT para investigar la detección temprana del cáncer de ovario

LEER MÁS
El 'monstruo' subterráneo de 1.750 toneladas que construye el Metro bajo el Callao avanza a su última estación

El 'monstruo' subterráneo de 1.750 toneladas que construye el Metro bajo el Callao avanza a su última estación

LEER MÁS
Presunto asesino de cambista en Barrio Chino tendría vínculos con el Tren de Aragua: PNP revela marcaje

Presunto asesino de cambista en Barrio Chino tendría vínculos con el Tren de Aragua: PNP revela marcaje

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025