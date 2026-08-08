Para reducir contagios, la institución sugiere evitar el contacto con personas enfermas, no automedicarlos y garantizar que los recién nacidos reciban lactancia materna adecuada. | Foto: composición LR

Para reducir contagios, la institución sugiere evitar el contacto con personas enfermas, no automedicarlos y garantizar que los recién nacidos reciban lactancia materna adecuada. | Foto: composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los cambios repentinos de temperatura asociados al Fenómeno de El Niño han coincidido con un incremento de las afecciones respiratorias en niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). El Servicio de Emergencia registra entre 140 y 180 atenciones diarias y alrededor de 80 corresponden a menores con problemas respiratorios.

Los cuadros identificados presentan distintos niveles de gravedad, desde resfríos y procesos gripales hasta neumonías y episodios moderados de asma. Jorge Chacón, jefe de Guardia del Servicio de Emergencia del INSN, señaló que la variación del clima ha estado acompañada por un aumento de los cuadros virales y respiratorios, algunos de los cuales pueden presentar complicaciones.

TE RECOMENDAMOS OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cambios bruscos de clima elevan los casos de enfermedades respiratorias en niños

Las variaciones de temperatura durante el día representan una situación que requiere mayor cuidado por parte de los padres. Aunque las mañanas puedan presentar condiciones soleadas, la temperatura puede descender posteriormente, por lo que se recomienda que los menores cuenten con prendas de manga larga que les permitan mantenerse protegidos.

Cuando aparecen los primeros síntomas de un cuadro gripal, el menor debe permanecer en casa durante los primeros dos o tres días, descansar y consumir líquidos. También se aconseja evitar su asistencia al colegio mientras esté enfermo, tanto para favorecer su recuperación como para reducir la posibilidad de contagiar a otros estudiantes.

El contacto con personas que presentan síntomas respiratorios debe reducirse. Asimismo, los padres deben evitar administrar medicamentos por cuenta propia. Si las molestias continúan, empeoran o aparecen signos de alarma, el niño debe ser evaluado por un pediatra para determinar el tratamiento correspondiente.

Recomendaciones para proteger a los niños de infecciones respiratorias

Ante los cambios de temperatura y el aumento de cuadros respiratorios, el INSN recomienda reforzar los cuidados en casa, especialmente durante los primeros días de síntomas: