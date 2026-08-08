Aumentan enfermedades respiratorias en niños por cambios de clima asociados al Fenómeno El Niño: INSN atiende hasta 80 casos al día
El Servicio de Emergencia del INSN registra entre 140 y 180 atenciones diarias, de las cuales aproximadamente 80 son menores con problemas respiratorios significativos.
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Los cambios repentinos de temperatura asociados al Fenómeno de El Niño han coincidido con un incremento de las afecciones respiratorias en niños atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN). El Servicio de Emergencia registra entre 140 y 180 atenciones diarias y alrededor de 80 corresponden a menores con problemas respiratorios.
Los cuadros identificados presentan distintos niveles de gravedad, desde resfríos y procesos gripales hasta neumonías y episodios moderados de asma. Jorge Chacón, jefe de Guardia del Servicio de Emergencia del INSN, señaló que la variación del clima ha estado acompañada por un aumento de los cuadros virales y respiratorios, algunos de los cuales pueden presentar complicaciones.
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Cambios bruscos de clima elevan los casos de enfermedades respiratorias en niños
Las variaciones de temperatura durante el día representan una situación que requiere mayor cuidado por parte de los padres. Aunque las mañanas puedan presentar condiciones soleadas, la temperatura puede descender posteriormente, por lo que se recomienda que los menores cuenten con prendas de manga larga que les permitan mantenerse protegidos.
Cuando aparecen los primeros síntomas de un cuadro gripal, el menor debe permanecer en casa durante los primeros dos o tres días, descansar y consumir líquidos. También se aconseja evitar su asistencia al colegio mientras esté enfermo, tanto para favorecer su recuperación como para reducir la posibilidad de contagiar a otros estudiantes.
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El contacto con personas que presentan síntomas respiratorios debe reducirse. Asimismo, los padres deben evitar administrar medicamentos por cuenta propia. Si las molestias continúan, empeoran o aparecen signos de alarma, el niño debe ser evaluado por un pediatra para determinar el tratamiento correspondiente.
Recomendaciones para proteger a los niños de infecciones respiratorias
Ante los cambios de temperatura y el aumento de cuadros respiratorios, el INSN recomienda reforzar los cuidados en casa, especialmente durante los primeros días de síntomas:
- Protegerlos de los cambios de temperatura: aunque las mañanas sean soleadas, se recomienda que los niños usen prendas de manga larga para enfrentar posibles descensos de temperatura.
- Mantenerlos en reposo: si presentan síntomas de gripe o resfrío, deben permanecer en casa durante los primeros dos o tres días, descansar y mantenerse hidratados.
- Evitar enviarlos al colegio: mientras estén enfermos, deben permanecer en casa para favorecer su recuperación y reducir el riesgo de contagiar a otros menores.
- Reducir el contacto con personas enfermas: evitar la exposición a familiares u otras personas que presenten síntomas respiratorios ayuda a disminuir las posibilidades de contagio.
- No automedicarlos: los medicamentos no deben administrarse por cuenta propia. Si los síntomas persisten, empeoran o aparecen signos de alarma, el menor debe ser evaluado por un pediatra.
- Secar completamente el cabello: después de un baño con agua tibia, el cabello debe quedar completamente seco antes de que el niño salga o se exponga a ambientes fríos.
- Reforzar la protección de los bebés: en los recién nacidos, la lactancia materna contribuye a protegerlos frente a infecciones respiratorias mediante los anticuerpos e inmunoglobulinas presentes en la leche materna.
- Cumplir con la vacunación: mantener actualizado el esquema de vacunación ayuda a proteger a los niños frente a enfermedades respiratorias y otras afecciones.