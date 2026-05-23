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Sociedad

Peruanos con DNI vencido o amarillo sí podrán votar en la segunda vuelta presidencial, anuncia Reniec

La resolución precisa que la disposición regirá solo para la jornada electoral del domingo 7 de junio y no modifica el uso del DNI en trámites administrativos o financieros.

Reniec permite sufragar con DNI vencido en segunda vuelta presidencial del 7 de junio
Reniec permite sufragar con DNI vencido en segunda vuelta presidencial del 7 de junio | Composición LR/Reniec
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Los ciudadanos con DNI vencido, por caducar o de menor de edad sí podrán sufragar en la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio, en la que competirán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Así lo dispuso el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mediante la Resolución Jefatural N.º 000057-2026/JNAC/RENIEC, publicada el 23 de mayo en El Peruano.

La medida permitirá que los electores ejerzan su derecho al voto aunque no hayan renovado su documento de identidad o actualizado el DNI amarillo. La disposición tendrá vigencia únicamente durante la segunda elección presidencial de las Elecciones Generales 2026, tal como ocurrió en las elecciones generales realizadas el 12 de abril.

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¿Qué documentos aceptará Reniec el 7 de junio?

Reniec informó que los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o electrónico en cualquiera de sus versiones (1.0, 2.0 y 3.0), incluso si se encuentran vencidos. La medida también alcanza a los documentos por caducar y al DNI amarillo de menores que ya cumplieron la mayoría de edad.

La entidad recordó que el padrón electoral incluye a quienes alcanzan los 18 años antes de la jornada electoral. Sin embargo, algunos electores aún no realizan el cambio de documento, pese a estar habilitados para sufragar.

Según la resolución, la falta de actualización del DNI no elimina la condición de ciudadano ni limita el derecho al voto. En ese contexto, el organismo dispuso medidas excepcionales para garantizar la participación electoral.

Más de 27 millones de ciudadanos participarán en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 el 7 de junio de 2026, de acuerdo con el padrón electoral. De ese total, 13.119.593 son mujeres y 12.995.026 son hombres.

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Más de 500.000 DNI sin recoger

El organismo informó que, al 21 de mayo, más de 500.000 DNI de mayores de edad permanecen sin ser recogidos en distintas sedes del país, entre agencias, oficinas registrales, centros MAC, oficinas auxiliares y puntos de atención. Ante ello, la entidad pidió a los ciudadanos acercarse a recoger sus documentos para garantizar su identificación y el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales.

La institución precisó que, aunque en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se permitirá sufragar con DNI vencido o por vencer, resulta clave contar con el documento vigente. Ello, indicó, facilita los trámites bancarios, financieros, notariales y administrativos sin inconvenientes.

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