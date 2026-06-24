La innovadora experiencia en un museo de Lima donde el arte deja de ser solo visual y ahora también puede sentirse a través del tacto y el sonido

La propuesta, que se desarrolla en el Museo de Arte Italiano, incluye réplicas táctiles y descripciones en braille, permitiendo a los visitantes explorar obras a través de formas y texturas. | Foto: Andina/Composición LR

La propuesta, que se desarrolla en el Museo de Arte Italiano, incluye réplicas táctiles y descripciones en braille, permitiendo a los visitantes explorar obras a través de formas y texturas. | Foto: Andina/Composición LR

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El Ministerio de Cultura impulsa en la ciudad de Lima una iniciativa que transforma la manera en que las personas con discapacidad visual acceden al arte en los museos. El proyecto permite que pinturas y esculturas puedan ser exploradas mediante el tacto y el sonido, rompiendo con la experiencia tradicional centrada únicamente en la observación visual.

La propuesta se desarrolla como plan piloto en el Museo de Arte Italiano y busca ampliar la accesibilidad cultural mediante herramientas como relieves en 3D, descripciones en sistema Braille y audios explicativos. De esta manera, el arte se convierte en una experiencia multisensorial que facilita la comprensión de las obras a más públicos.

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Museos inclusivos en Lima: arte que se puede explorar con las manos

La iniciativa contempla la creación de réplicas táctiles de pinturas y esculturas, elaboradas a partir de procesos de escaneo digital y modelado en relieve. Estas reproducciones permiten que las personas con discapacidad visual identifiquen formas, texturas y detalles de las obras originales a través del contacto directo.

En el caso de las piezas bidimensionales, se han desarrollado maquetas en alto relieve acompañadas de información en braille, mientras que las obras tridimensionales incluyen reproducciones que conservan detalles físicos clave. El objetivo es que la experiencia museográfica sea más completa y accesible, integrando el tacto como principal vía de exploración.

Tecnología y accesibilidad: el arte también se escucha en los museos del Perú

Además del componente táctil, el proyecto incorpora recursos de audio que describen cada obra y guían la visita de los usuarios. Esta combinación permite que la experiencia no dependa exclusivamente de la vista, sino que integre distintos sentidos para una mayor comprensión del contenido artístico.

El Ministerio de Cultura proyecta extender esta iniciativa a otros museos del país, con el fin de consolidar espacios culturales más inclusivos. El modelo piloto implementado en el Museo de Arte Italiano apunta a convertirse en una referencia para mejorar la accesibilidad en instituciones culturales a nivel nacional.