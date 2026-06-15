HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Ministerio de Cultura condena destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral y advierte acciones penales contra responsables

Las autoridades han identificado a cinco sospechosos en la desaparición del geoglifo Triple Espiral, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y proteger el área arqueológica.

El Ministerio de Cultura identificó a cinco sospechosos por la pérdida total de geoglifo Triple Espiral.
El Ministerio de Cultura identificó a cinco sospechosos por la pérdida total de geoglifo Triple Espiral. | Foto: composición LR/Agencia Andina/Ministerio de Cultura
Escuchar
Resumen
Compartir

La destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en Trujillo, región La Libertad, fue confirmada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad. La entidad señaló que el daño fue detectado tras una inspección realizada junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y anunció el inicio de acciones para identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información oficial, la figura arqueológica, considerada parte del Patrimonio Cultural de la Nación y con más de mil años de antigüedad, fue eliminada mediante la remoción manual del terreno. El geoglifo constituía una evidencia vinculada a las prácticas relacionadas con el agua desarrolladas por antiguas sociedades de la costa norte peruana. Las autoridades calificaron la afectación como una pérdida irreversible para el patrimonio histórico del país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO LE GANA A SÁNCHEZ Y ALFREDO TORRES ACLARA TODO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El hallazgo que sorprende a los arqueólogos en Kuélap: restos humanos, ofrendas y una posible práctica funeraria desconocida

lr.pe

Ministerio de Cultura se pronuncia sobre desaparición de geoglifo Triple Espiral

El Ministerio de Cultura informó que la destrucción del geoglifo se produjo pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial realizado en la zona intangible de Quebrada Santo Domingo, donde fueron retiradas construcciones ilegales y desalojadas personas que ocupaban terrenos estatales. En ese contexto, la DDC La Libertad indicó que las circunstancias del caso permiten considerar una posible relación entre ambos hechos.

Asimismo, durante la inspección posterior se hallaron evidencias de presencia no autorizada dentro del área protegida, información que será incorporada a las investigaciones para determinar responsabilidades.

“El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, expresa su más enérgico rechazo y condena la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo (…) exhortamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía a unir esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de terrenos y proteger nuestro patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura impulsará todas las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan para determinar las responsabilidades y solicita que las investigaciones se desarrollen con la máxima celeridad”, se lee en el comunicado.

Ministerio de Cultura

Ministerio de Cultura pide investigar el caso y tomar acciones penales a los responsables.

Identifican a sospechosos de destruir geoglifo Triple Espiral

La subdirectora de la DDC La Libertad, Sandra Barrantes, informó que durante la intervención realizada el 9 de junio agentes de la Comisaría de Laredo identificaron a cinco personas que ahora forman parte de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Cultura. Los investigados son Lhenin Prado Zavaleta, Jaime Benites Ruiz, Fernando Calderón López, José Zambrano Mendoza y Hermán Zelada Mendoza.

Las autoridades también indicaron que las investigaciones continúan y que no se descarta la incorporación de otros involucrados. Entre ellos figura Manuel Francisco Sánchez Ávalos, quien reclama la propiedad de terrenos que forman parte de la zona arqueológica protegida por el Estado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Geoglifo “Triple Espiral” es destruido tras nueva invasión en área protegida de la quebrada Santo Domingo en Trujillo

Geoglifo “Triple Espiral” es destruido tras nueva invasión en área protegida de la quebrada Santo Domingo en Trujillo

LEER MÁS
Niña muere y su madre queda gravemente herida tras ser atropelladas en Trujillo: chofer se dio a la fuga

Niña muere y su madre queda gravemente herida tras ser atropelladas en Trujillo: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Corte de La Libertad juramenta a nuevos magistrados para órganos jurisdiccionales de Trujillo

Corte de La Libertad juramenta a nuevos magistrados para órganos jurisdiccionales de Trujillo

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

Marcha ‘La toma de Lima’: Municipalidad oficializa desvíos y restricciones vehiculares en el Centro Histórico por movilizaciones

LEER MÁS
Así operaba la presunta mafia policial que extorsionaba choferes en Ate: cobraban hasta S/500 para evitar multas

Así operaba la presunta mafia policial que extorsionaba choferes en Ate: cobraban hasta S/500 para evitar multas

LEER MÁS
Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

Oficial Y Confirmado | Cronograma de pagos de la ONP para junio de 2026: consulta las fechas de depósito para pensionistas

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

Adolescente muere dentro de comisaría de Manchay tras pasar dos días detenido: familia denuncia presuntos maltratos

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025