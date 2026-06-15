El Ministerio de Cultura identificó a cinco sospechosos por la pérdida total de geoglifo Triple Espiral. | Foto: composición LR/Agencia Andina/Ministerio de Cultura

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La destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en Trujillo, región La Libertad, fue confirmada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad. La entidad señaló que el daño fue detectado tras una inspección realizada junto con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y anunció el inicio de acciones para identificar y sancionar a los responsables.

De acuerdo con la información oficial, la figura arqueológica, considerada parte del Patrimonio Cultural de la Nación y con más de mil años de antigüedad, fue eliminada mediante la remoción manual del terreno. El geoglifo constituía una evidencia vinculada a las prácticas relacionadas con el agua desarrolladas por antiguas sociedades de la costa norte peruana. Las autoridades calificaron la afectación como una pérdida irreversible para el patrimonio histórico del país.

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Ministerio de Cultura se pronuncia sobre desaparición de geoglifo Triple Espiral

El Ministerio de Cultura informó que la destrucción del geoglifo se produjo pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial realizado en la zona intangible de Quebrada Santo Domingo, donde fueron retiradas construcciones ilegales y desalojadas personas que ocupaban terrenos estatales. En ese contexto, la DDC La Libertad indicó que las circunstancias del caso permiten considerar una posible relación entre ambos hechos.

Asimismo, durante la inspección posterior se hallaron evidencias de presencia no autorizada dentro del área protegida, información que será incorporada a las investigaciones para determinar responsabilidades.

“El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, expresa su más enérgico rechazo y condena la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo (…) exhortamos a las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a la ciudadanía a unir esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de terrenos y proteger nuestro patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura impulsará todas las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan para determinar las responsabilidades y solicita que las investigaciones se desarrollen con la máxima celeridad”, se lee en el comunicado.

Ministerio de Cultura pide investigar el caso y tomar acciones penales a los responsables.

Identifican a sospechosos de destruir geoglifo Triple Espiral

La subdirectora de la DDC La Libertad, Sandra Barrantes, informó que durante la intervención realizada el 9 de junio agentes de la Comisaría de Laredo identificaron a cinco personas que ahora forman parte de la denuncia penal presentada por el Ministerio de Cultura. Los investigados son Lhenin Prado Zavaleta, Jaime Benites Ruiz, Fernando Calderón López, José Zambrano Mendoza y Hermán Zelada Mendoza.

Las autoridades también indicaron que las investigaciones continúan y que no se descarta la incorporación de otros involucrados. Entre ellos figura Manuel Francisco Sánchez Ávalos, quien reclama la propiedad de terrenos que forman parte de la zona arqueológica protegida por el Estado.