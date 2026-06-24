Ministerio de Cultura dispone cancelación de carga cultural y viabiliza proyecto de inversión de la Corte Superior de Justicia de Moquegua

El Ministerio de Cultura emitió la Resolución Directoral N.° 000023-2026, que confirma que el terreno de 4,000 m² no interfiere con el Sitio Arqueológico Chen Chen M1. Fuente: difusión.

El Ministerio de Cultura emitió la Resolución Directoral N.° 000023-2026, que confirma que el terreno de 4,000 m² no interfiere con el Sitio Arqueológico Chen Chen M1. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Moquegua logró un importante avance para la ejecución de uno de sus proyectos de infraestructura más relevantes, luego de que el Ministerio de Cultura emitiera la Resolución Directoral N.° 000023-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, mediante la cual se dispone la cancelación de la carga cultural inscrita sobre un terreno de propiedad institucional ubicado en el centro poblado de Chen Chen, en la provincia de Mariscal Nieto.

Este resultado es consecuencia de las gestiones impulsadas por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, quien sostuvo una reunión de trabajo con la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, con el propósito de abordar la problemática que impedía el saneamiento físico legal del predio destinado al desarrollo de infraestructura judicial.

La resolución ministerial se sustenta en una evaluación técnica especializada que determinó que el terreno inscrito en la Partida Registral N.° 11010926, con una extensión de 4,000 metros cuadrados, no presenta superposición con el Sitio Arqueológico Chen Chen M1 ni con ningún otro bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. Asimismo, se estableció que existe una distancia aproximada de 745 metros entre el predio y el área arqueológica protegida.

Con base en dichos informes técnicos, el Ministerio de Cultura concluyó que la carga cultural registrada sobre el terreno se originó por un error material, razón por la cual dispuso su cancelación, permitiendo así continuar con el proceso de saneamiento físico legal del inmueble.

La liberación de esta carga constituye un paso fundamental para la futura ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de los Sistemas de Administración de Justicia en Archivo Desconcentrado y Área de Administración de la Corte Superior de Justicia de Moquegua”, iniciativa que demandará una inversión aproximada de 18 millones 928 mil soles.

Este importante proyecto tiene como finalidad fortalecer la capacidad operativa y administrativa del Poder Judicial en la región, optimizando la gestión documental, la conservación de expedientes judiciales y las condiciones de trabajo del personal jurisdiccional y administrativo, en beneficio directo de los usuarios del sistema de justicia.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua viene promoviendo que la ejecución de esta obra se concrete mediante la modalidad de Obras por Impuestos, mecanismo que permitirá acelerar su financiamiento y construcción a través de la participación del sector privado.

La institución judicial destacó la disposición y apertura mostrada por el Ministerio de Cultura para atender esta problemática, así como el trabajo articulado desarrollado entre ambas entidades, lo que ha permitido adoptar una solución técnica y legal que garantiza la protección del patrimonio cultural y, al mismo tiempo, contribuye al fortalecimiento de la infraestructura judicial de la región Moquegua.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Moquegua continúa impulsando proyectos estratégicos orientados a modernizar el servicio de administración de justicia y brindar una atención más eficiente, oportuna y adecuada a la ciudadanía.