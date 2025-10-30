Museos abiertos en Perú: lista de todos los centros culturales que se podrá visitar gratis este domingo 2 de noviembre
El primer domingo de cada mes, los museos y sitios arqueológicos en Perú abrirán de forma gratuita al público y ofrecerán una variedad de actividades culturales y exposiciones.
- Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"
- Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez
Este domingo 2 de noviembre, el público podrá acceder gratuitamente a más de 50 museos y sitios arqueológicos a nivel nacional como parte de una nueva edición del programa Museos Abiertos, impulsado por el Ministerio de Cultura (Mincul). La iniciativa forma parte de una política de ingreso libre a espacios patrimoniales el primer domingo de cada mes.
Bajo el lema Los museos nos cuentan historias que se conectan con las nuestras, la campaña promueve visitas educativas y recreativas en espacios gestionados por la Dirección General de Museos y la Dirección General de Patrimonio Cultural.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala
¿Qué museos y sitios arqueológicos permitirán el ingreso gratuito este 2 de noviembre?
Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a una amplia red de espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país, que incluyen desde monumentos arqueológicos hasta museos regionales y salas de exhibición locales. El Mincul organizó y publicó el listado completo de recintos habilitados, clasificados por departamento.
- Amazonas
- Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz" y Zona Arqueológica Monumental de Kuélap.
- Áncash
- Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, Museo Arqueológico Zonal de Cabana, Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca, Museo Nacional Chavín, Monumento Arqueológico Chavín, Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín y Museo Regional de Casma “Max Uhle”.
- Apurímac
- Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac.
- Ayacucho
- Museo de Sitio Quinua, Museo de Sitio Wari, Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”, Complejo Arqueológico de Intihuatana y Museo de Sitio Wari Willka.
- Cajamarca
- Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén, Sitio Arqueológico de Cumbemayo, Sitio Arqueológico Cuarto del Rescate, Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco y Sitio Arqueológico Kuntur Wasi.
- Callao
- Salas de Exhibición de la DDC Callao, Sala de Exhibición Casa Uku Shikina (cerrado temporalmente) y Sala de Exhibición de Huaca Culebras.
- Cusco
- Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba, Museo de los Pueblos de Paucartambo, Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”, Museo Histórico Regional de Cusco, Sala de Exposición de Pikillaqta y Museo de Sitio de Chinchero.
- Huancavelica
- Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” y Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”.
- Huánuco
- Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa.
- Ica
- Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”, Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas, Torre Mirador de las Líneas de Nasca y Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico Tambo Colorado.
- Junín
- Museo de Sitio de Wariwillka y Museo Regional de Arqueología de Junín.
- La Libertad
- Museo de Sitio de Chan Chan.
- Lambayeque
- Museo Arqueológico Nacional Brüning, Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap, Museo de Sitio Huaca Rajada–Sipán, Monumento Arqueológico Ventarrón, Museo Túcume, Museo Nacional de Sicán y Museo Tumbas Reales de Sipán.
- Lima
- Museo “José Carlos Mariátegui”, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Museo de Arte Italiano, Museo Nacional del Perú (MUNA), Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco, Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”, Museo de Sitio Pucllana, Museo de Sitio Huallamarca, Museo Pachacamac, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo Nacional de la Cultura Peruana, Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla, Complejo Arqueológico El Huarco, Complejo Arqueológico Mateo Salado, Ciudad Sagrada de Caral, Zona Arqueológica Monumental Áspero, Zona Arqueológica Monumental Vichama y Palacio de Torre Tagle.
- Loreto
- Museo Amazónico.
- Piura
- Museo de Sitio de Narihualá y Sala de Oro del Museo Municipal Vicús.
- Puno
- Museo Lítico de Pukara, Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”, Templo Museo “San Juan de Letrán” y Complejo Arqueológico de Sillustani.
- San Martín
- Museo Departamental San Martín.
- Tacna
- Museo de Sitio Las Peañas (cerrado temporalmente) y Museo Histórico Regional de Tacna.
- Tumbes
- Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”.
PUEDES VER: Hombre muere baleado dentro de su auto, reportado como robado, cuando habría intentado recuperarlo en San Martín de Porres
Actividades culturales en museos y sitios arqueológicos
En Áncash, el Museo Nacional Chavín albergará la exposición Vínculos que permanecen: la muerte en Chavín y en el presente, una muestra que invita a reflexionar sobre la continuidad de los lazos humanos. Por su parte, el Museo Arqueológico Augusto Soriano Infante tendrá talleres de textil andino, alfarería y juegos patrimoniales.
Mientras que, en Ayacucho, el Museo de Sitio Wari abrirá sus salas para mostrar la riqueza de esta civilización preincaica, mientras que el Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue” ofrecerá talleres de cerámica y literatura popular.
Por otro lado, el Museo de Sitio Pachacamac de Lima reunirá saberes de comunidades andinas y amazónicas, y el Museo Nacional de la Cultura Peruana ofrecerá funciones de títeres y actividades inclusivas. El LUM, en tanto, tendrá puestas teatrales sobre la memoria histórica reciente.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.