HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas
Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     Incendio de gran magnitud cerca al mercado Unicachi en Comas     
Sociedad

Museos abiertos en Perú: lista de todos los centros culturales que se podrá visitar gratis este domingo 2 de noviembre

El primer domingo de cada mes, los museos y sitios arqueológicos en Perú abrirán de forma gratuita al público y ofrecerán una variedad de actividades culturales y exposiciones.

Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a los espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país
Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a los espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país | Mincul

Este domingo 2 de noviembre, el público podrá acceder gratuitamente a más de 50 museos y sitios arqueológicos a nivel nacional como parte de una nueva edición del programa Museos Abiertos, impulsado por el Ministerio de Cultura (Mincul). La iniciativa forma parte de una política de ingreso libre a espacios patrimoniales el primer domingo de cada mes.

Bajo el lema Los museos nos cuentan historias que se conectan con las nuestras, la campaña promueve visitas educativas y recreativas en espacios gestionados por la Dirección General de Museos y la Dirección General de Patrimonio Cultural.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

lr.pe

¿Qué museos y sitios arqueológicos permitirán el ingreso gratuito este 2 de noviembre?

Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a una amplia red de espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país, que incluyen desde monumentos arqueológicos hasta museos regionales y salas de exhibición locales. El Mincul organizó y publicó el listado completo de recintos habilitados, clasificados por departamento.

  • Amazonas
  • Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz" y Zona Arqueológica Monumental de Kuélap.
  • Áncash
  • Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, Museo Arqueológico Zonal de Cabana, Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca, Museo Nacional Chavín, Monumento Arqueológico Chavín, Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín y Museo Regional de Casma “Max Uhle”.
  • Apurímac
  • Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac.
  • Ayacucho
  • Museo de Sitio Quinua, Museo de Sitio Wari, Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”, Complejo Arqueológico de Intihuatana y Museo de Sitio Wari Willka.
  • Cajamarca
  • Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén, Sitio Arqueológico de Cumbemayo, Sitio Arqueológico Cuarto del Rescate, Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco y Sitio Arqueológico Kuntur Wasi.
  • Callao
  • Salas de Exhibición de la DDC Callao, Sala de Exhibición Casa Uku Shikina (cerrado temporalmente) y Sala de Exhibición de Huaca Culebras.
  • Cusco
  • Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba, Museo de los Pueblos de Paucartambo, Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”, Museo Histórico Regional de Cusco, Sala de Exposición de Pikillaqta y Museo de Sitio de Chinchero.
  • Huancavelica
  • Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” y Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”.
  • Huánuco
  • Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa.
  • Ica
  • Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”, Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas, Torre Mirador de las Líneas de Nasca y Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico Tambo Colorado.
  • Junín
  • Museo de Sitio de Wariwillka y Museo Regional de Arqueología de Junín.
  • La Libertad
  • Museo de Sitio de Chan Chan.
  • Lambayeque
  • Museo Arqueológico Nacional Brüning, Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap, Museo de Sitio Huaca Rajada–Sipán, Monumento Arqueológico Ventarrón, Museo Túcume, Museo Nacional de Sicán y Museo Tumbas Reales de Sipán.
  • Lima
  • Museo “José Carlos Mariátegui”, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Museo de Arte Italiano, Museo Nacional del Perú (MUNA), Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco, Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”, Museo de Sitio Pucllana, Museo de Sitio Huallamarca, Museo Pachacamac, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo Nacional de la Cultura Peruana, Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla, Complejo Arqueológico El Huarco, Complejo Arqueológico Mateo Salado, Ciudad Sagrada de Caral, Zona Arqueológica Monumental Áspero, Zona Arqueológica Monumental Vichama y Palacio de Torre Tagle.
  • Loreto
  • Museo Amazónico.
  • Piura
  • Museo de Sitio de Narihualá y Sala de Oro del Museo Municipal Vicús.
  • Puno
  • Museo Lítico de Pukara, Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”, Templo Museo “San Juan de Letrán” y Complejo Arqueológico de Sillustani.
  • San Martín
  • Museo Departamental San Martín.
  • Tacna
  • Museo de Sitio Las Peañas (cerrado temporalmente) y Museo Histórico Regional de Tacna.
  • Tumbes
  • Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”.

PUEDES VER: Hombre muere baleado dentro de su auto, reportado como robado, cuando habría intentado recuperarlo en San Martín de Porres

lr.pe

Actividades culturales en museos y sitios arqueológicos

En Áncash, el Museo Nacional Chavín albergará la exposición Vínculos que permanecen: la muerte en Chavín y en el presente, una muestra que invita a reflexionar sobre la continuidad de los lazos humanos. Por su parte, el Museo Arqueológico Augusto Soriano Infante tendrá talleres de textil andino, alfarería y juegos patrimoniales.

Mientras que, en Ayacucho, el Museo de Sitio Wari abrirá sus salas para mostrar la riqueza de esta civilización preincaica, mientras que el Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue” ofrecerá talleres de cerámica y literatura popular.

Por otro lado, el Museo de Sitio Pachacamac de Lima reunirá saberes de comunidades andinas y amazónicas, y el Museo Nacional de la Cultura Peruana ofrecerá funciones de títeres y actividades inclusivas. El LUM, en tanto, tendrá puestas teatrales sobre la memoria histórica reciente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

Chofer que cobró S/2 de pasaje a policía denuncia abuso: "Quieren meterme preso"

LEER MÁS
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven universitario que desapareció en playa Bertolotto, en San Miguel, es hallado sin vida tras 5 días de búsqueda

Joven universitario que desapareció en playa Bertolotto, en San Miguel, es hallado sin vida tras 5 días de búsqueda

LEER MÁS
Se registró incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas: siniestro fue controlado

Se registró incendio de gran magnitud a pocos metros del mercado Unicachi en Comas: siniestro fue controlado

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

La Tinka: resultados del sorteo del 29 de octubre, números ganadores y Pozo Millonario

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Sociedad

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025