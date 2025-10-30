Museos abiertos en Perú: lista de todos los centros culturales que se podrá visitar gratis este domingo 2 de noviembre

Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a los espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país | Mincul

Este domingo 2 de noviembre, el público podrá acceder gratuitamente a más de 50 museos y sitios arqueológicos a nivel nacional como parte de una nueva edición del programa Museos Abiertos, impulsado por el Ministerio de Cultura (Mincul). La iniciativa forma parte de una política de ingreso libre a espacios patrimoniales el primer domingo de cada mes.

Bajo el lema Los museos nos cuentan historias que se conectan con las nuestras, la campaña promueve visitas educativas y recreativas en espacios gestionados por la Dirección General de Museos y la Dirección General de Patrimonio Cultural.

¿Qué museos y sitios arqueológicos permitirán el ingreso gratuito este 2 de noviembre?

Los ciudadanos tendrán acceso gratuito a una amplia red de espacios culturales distribuidos en las 25 regiones del país, que incluyen desde monumentos arqueológicos hasta museos regionales y salas de exhibición locales. El Mincul organizó y publicó el listado completo de recintos habilitados, clasificados por departamento.

Amazonas

Sala de Exhibición "Gilberto Tenorio Ruiz" y Zona Arqueológica Monumental de Kuélap.

Áncash

Museo Arqueológico de Áncash “Augusto Soriano Infante”, Museo Arqueológico Zonal de Cabana, Museo de Arqueología, Antropología e Historia Natural de Ranrahirca, Museo Nacional Chavín, Monumento Arqueológico Chavín, Sala de Exhibición del Monumento Arqueológico Willkawaín y Museo Regional de Casma “Max Uhle”.

Apurímac

Museo Arqueológico y Antropológico de Apurímac.

Ayacucho

Museo de Sitio Quinua, Museo de Sitio Wari, Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue”, Complejo Arqueológico de Intihuatana y Museo de Sitio Wari Willka.

Cajamarca

Museo Arqueológico y Etnográfico del Conjunto Monumental Belén, Sitio Arqueológico de Cumbemayo, Sitio Arqueológico Cuarto del Rescate, Sitio Arqueológico Ventanillas de Otuzco y Sitio Arqueológico Kuntur Wasi.

Callao

Salas de Exhibición de la DDC Callao, Sala de Exhibición Casa Uku Shikina (cerrado temporalmente) y Sala de Exhibición de Huaca Culebras.

Cusco

Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan Quillabamba, Museo de los Pueblos de Paucartambo, Museo de Sitio “Manuel Chávez Ballón”, Museo Histórico Regional de Cusco, Sala de Exposición de Pikillaqta y Museo de Sitio de Chinchero.

Huancavelica

Museo Arqueológico “Samuel Humberto Espinoza Lozano” y Museo Regional “Daniel Hernández Morillo”.

Huánuco

Sala de Exhibición de la Zona Arqueológica Monumental de Kotosh y Zona Arqueológica Monumental Huánuco Pampa.

Ica

Museo Regional de Ica “Adolfo Bermúdez Jenkins”, Museo de Sitio “Julio C. Tello” de Paracas, Torre Mirador de las Líneas de Nasca y Sala de Exhibición del Sitio Arqueológico Tambo Colorado.

Junín

Museo de Sitio de Wariwillka y Museo Regional de Arqueología de Junín.

La Libertad

Museo de Sitio de Chan Chan.

Lambayeque

Museo Arqueológico Nacional Brüning, Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap, Museo de Sitio Huaca Rajada–Sipán, Monumento Arqueológico Ventarrón, Museo Túcume, Museo Nacional de Sicán y Museo Tumbas Reales de Sipán.

Lima

Museo “José Carlos Mariátegui”, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), Museo de Arte Italiano, Museo Nacional del Perú (MUNA), Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” – Puruchuco, Museo de Sitio “El Mirador Cerro San Cristóbal”, Museo de Sitio Pucllana, Museo de Sitio Huallamarca, Museo Pachacamac, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo Nacional de la Cultura Peruana, Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla, Complejo Arqueológico El Huarco, Complejo Arqueológico Mateo Salado, Ciudad Sagrada de Caral, Zona Arqueológica Monumental Áspero, Zona Arqueológica Monumental Vichama y Palacio de Torre Tagle.

Loreto

Museo Amazónico.

Piura

Museo de Sitio de Narihualá y Sala de Oro del Museo Municipal Vicús.

Puno

Museo Lítico de Pukara, Templo Museo “Nuestra Señora de la Asunción”, Templo Museo “San Juan de Letrán” y Complejo Arqueológico de Sillustani.

San Martín

Museo Departamental San Martín.

Tacna

Museo de Sitio Las Peañas (cerrado temporalmente) y Museo Histórico Regional de Tacna.

Tumbes

Museo de Sitio de Cabeza de Vaca “Gran Chilimasa”.

Actividades culturales en museos y sitios arqueológicos

En Áncash, el Museo Nacional Chavín albergará la exposición Vínculos que permanecen: la muerte en Chavín y en el presente, una muestra que invita a reflexionar sobre la continuidad de los lazos humanos. Por su parte, el Museo Arqueológico Augusto Soriano Infante tendrá talleres de textil andino, alfarería y juegos patrimoniales.

Mientras que, en Ayacucho, el Museo de Sitio Wari abrirá sus salas para mostrar la riqueza de esta civilización preincaica, mientras que el Museo Histórico Regional “Hipólito Unanue” ofrecerá talleres de cerámica y literatura popular.

Por otro lado, el Museo de Sitio Pachacamac de Lima reunirá saberes de comunidades andinas y amazónicas, y el Museo Nacional de la Cultura Peruana ofrecerá funciones de títeres y actividades inclusivas. El LUM, en tanto, tendrá puestas teatrales sobre la memoria histórica reciente.

