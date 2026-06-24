Incendios forestales en Cusco y Arequipa por sequías y quemas agrícolas en plena temporada de riesgo

La temporada de incendios forestales se intensifica en Perú, con emergencias activas en Arequipa y alerta máxima en Cusco, según autoridades regionales. | Andina

La temporada de incendios forestales se intensifica en Perú, con emergencias activas en Arequipa y alerta máxima en Cusco, según autoridades regionales. | Andina

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La temporada de incendios forestales se intensifica en el país con emergencias activas en Arequipa y una situación de alerta máxima en Cusco, según reportes de autoridades regionales y entidades técnicas.

En Arequipa, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa informó sobre dos incendios activos: uno en el sector Sogay, distrito de Yarabamba, y otro en el centro poblado de Pinchollo, distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma. Ambos afectan principalmente pastos naturales.

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En las zonas afectadas, brigadas de serenazgo, vecinos y apoyo logístico con cisternas trabajan para contener las llamas. Hasta el momento, no se han reportado daños a la vida ni a la salud de las personas, mientras se mantiene el monitoreo de los focos activos.

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Incendios se intensifican en el sur del país

En Cusco, la situación es más crítica. El jefe de la brigada de incendios forestales, Ricardo Arenas, señaló que la región se encuentra en “alerta máxima” debido al inicio de la temporada de incendios, con alrededor de 10 siniestros registrados en las últimas semanas. El difícil acceso a las zonas afectadas complica las labores de control.

Entre los casos recientes figura un incendio en el sector Agua Buena, cerca del colegio San José de La Salle, cuyas causas aún están en investigación. Las autoridades advierten que las quemas de pastizales y la preparación de terrenos agrícolas continúan siendo prácticas frecuentes en esta época.

Senamhi se pronuncia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que diversas provincias de Cajamarca presentan condiciones de riesgo muy alto para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, especialmente en San Ignacio, Jaén y Cutervo.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que el aumento de estos eventos está relacionado con sequías prolongadas y la acumulación de vegetación seca, aunque el principal factor de ignición sigue siendo la actividad humana, en especial por las quemas agrícolas.

Las autoridades coinciden en que la prevención es clave para reducir el impacto de estos eventos, además de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas vulnerables de la sierra peruana.

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