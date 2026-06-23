La celebración por el Día del Cusco empezará desde este miércoles 24 de junio. | Composición LR | Andina

La celebración por el Día del Cusco empezará desde este miércoles 24 de junio. | Composición LR | Andina

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Miles de visitantes nacionales y extranjeros se congregarán este miércoles 24 de junio en Cusco para participar del Inti Raymi 2026, la ceremonia más importante del calendario andino que rinde homenaje al dios Sol y recrea una de las tradiciones más representativas del antiguo Imperio inca.

La festividad, que coincide con el Día del Cusco y es considerada feriado regional desde 1944, convertirá nuevamente a la capital histórica del Perú en el escenario de una celebración que combina historia, identidad y cultura viva. La puesta en escena oficial estará a cargo de la Empresa Municipal de Festejos y Promoción Turística del Cusco (Emufec) y se desarrollará en tres espacios emblemáticos: el Qorikancha, la Plaza de Armas y la fortaleza de Sacsayhuamán.

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¿A qué hora inicia el Inti Raymi 2026?

La jornada comenzará a las 9.00 a. m. en el Qorikancha, antiguo Templo del Sol y uno de los espacios más sagrados de la cosmovisión andina. En este primer acto, el inca, la qoya y el séquito imperial realizan el tradicional saludo al Sol, dando inicio a la ceremonia central.

Una hora después, a las 10.00 a. m., la representación se trasladará a la Plaza Mayor del Cusco, conocida en tiempos incaicos como Hawqaypata. Allí se desarrollará el denominado 'Encuentro de los Tiempos', un acto simbólico entre el inca y las autoridades locales que incluye el tradicional ritual de la coca.

La ceremonia culminará desde la 1.30 p. m. en la explanada de Chukipampa, ubicada dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Este es el momento más esperado de la jornada y donde se escenifican los principales rituales del Tahuantinsuyo.

Los rituales que marcarán la ceremonia central

En Sacsayhuamán se desarrollará la representación más extensa y solemne del Inti Raymi. La puesta en escena, realizada íntegramente en quechua, reúne a decenas de actores que recrean las tradiciones del antiguo imperio.

Entre los momentos más importantes figuran el ingreso del inca al Ushnu, la llegada de los representantes de los cuatro suyos —Collasuyo, Contisuyo, Antisuyo y Chinchaysuyo—, el rito de la chicha, el encendido del fuego sagrado y el sacrificio simbólico de una llama.

La ceremonia concluye con el Q'ochurikuy, una manifestación colectiva de júbilo que simboliza la unión de los pueblos andinos y el agradecimiento al Sol por las cosechas y la prosperidad.

Entradas agotadas para Qorikancha y Sacsayhuamán

Emufec confirmó que las entradas para las graderías instaladas en el Qorikancha y Sacsayhuamán ya se encuentran agotadas.

Ante esta situación, quienes no adquirieron boletos podrán seguir parte de la celebración desde zonas de acceso libre, principalmente en los alrededores de la Plaza de Armas, donde se espera una gran concentración de público.

Recomendaciones para los asistentes

Debido a que Cusco se ubica a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, los especialistas recomiendan llegar a la ciudad con al menos dos días de anticipación para facilitar la aclimatación y reducir los efectos del mal de altura.

Asimismo, se aconseja:

Vestir ropa en capas debido a las bajas temperaturas matutinas y al intenso sol del mediodía.

Utilizar bloqueador solar, lentes de sol y sombrero o gorra.

Llevar agua y alimentos ligeros para mantenerse hidratados.

Usar calzado cómodo, especialmente si se planea caminar hasta Sacsayhuamán.

Considerar que el tránsito vehicular en el centro histórico estará restringido durante gran parte de la jornada.

Mes Jubilar continúa con actividades culturales

Las celebraciones por el Mes Jubilar del Cusco continuarán durante los próximos días con pasacalles, exposiciones, encuentros culturales, conciertos, actividades religiosas y ferias gastronómicas.

Entre los eventos destacados figuran el pasacalle de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, el III Encuentro de Mujeres del Bicentenario de la Macro Región Sur, la Noche del Café, Chocolate y Té Convención, además de diversas actividades artísticas y culturales organizadas por instituciones públicas y privadas.

Más que una representación histórica, el Inti Raymi constituye una expresión viva de la identidad andina y una de las manifestaciones culturales más importantes del Perú, capaz de reunir cada año a miles de personas en torno al legado espiritual y ancestral del antiguo Tahuantinsuyo.

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