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Abuchean a Alberto Beingolea durante conmemoración por la Batalla de Junín

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, fue recibido con pifiadas durante la ceremonia por el aniversario de la batalla de Junín en el Santuario Histórico de Chacamarca.

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El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, fue recibido con pifiadas y abucheos del público durante la ceremonia oficial por el 202.º aniversario de la batalla de Junín, realizada en el Santuario Histórico de Chacamarca.

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Tras el anuncio del presentador del evento —"Vamos a tener las palabras del señor ministro en la cartera de Cultura Alberto Beingolea, a quien vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos"—, el funcionario se acercó al estrado en medio de abucheos.

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"Soy portador también del saludo de la presidenta de la República, señora Keiko Fujimori, quien acaba de estar hace unos días en las tierras que han sufrido el terremoto", mientras pifiadas resonaban con mayor fuerzas tras mencionar a la mandataria durante su discurso.

A la ceremonia también acudieron el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje; el alcalde provincial, Elio Zevallos Meza; autoridades civiles y militares, oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los invitados y ciudadanía en general.

Visita presidencial por nuevo sismo en Junín

El 7 de julio, Keiko Fujimori arribó al distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, localidad impactada por un nuevo movimiento telúrico registrado el último jueves.

Un día antes, un sismo de magnitud 5,0 sacudió la provincia y dejó 15 personas afectadas y más de 100 viviendas en estado inhabitable.

Además, se reportó otro sismo el viernes 7 de julio de magnitud 4,4 y el epicentro estuvo en la misma localidad de Chupaca, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus canales oficiales. Este último sería el tercer sismo que sufre la región.

Se recuerda que el 18 de julio se registró el primer movimiento telúrico en Junín, el cual tuvo una magnitud de 5,1, acompañada de una réplica de 3,7 durante la noche, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Los primeros informes detallaron 6 fallecidos, más de 21 heridos y cerca de 300 damnificados, además de múltiples construcciones colapsadas, de acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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