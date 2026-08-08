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Sirena Ortiz protagonizó un tenso momento con su novio, el actor Gabriel Meneses, durante la reciente edición de 'Esto es guerra'. La integrante del reality le pidió que recibiera por ella el castigo tras perder contra su hermana gemela Raysa Ortiz, pero él se negó en vivo y terminó generando la molestia de la actriz.

La situación sorprendió a los presentes porque Sirena Ortiz esperaba que el actor de 'Al fondo hay sitio' aceptara el reto, tal como en otras ocasiones lo hicieron Paul Michael y Pancho Rodríguez por sus compañeras. "Yo te juro que pensé que sí lo iba a hacer porque antes hacía todo, y ahora no puede dejarse tirar unos huevos", expresó la guerrera.

Sirena Ortiz se molestó con Gabriel Meneses por no aceptar el castigo

Todo ocurrió en el programa de 'Esto es guerra' del 7 de agosto. Sirena Ortiz se enfrentó a su hermana gemela Raysa Ortiz y, tras perder la competencia, tuvo que cumplir con el castigo establecido: recibir un huevo en la cabeza.

Ante esta situación, la guerrera llamó a su novio Gabriel Meneses para pedirle que se sacrificara por ella y recibiera el castigo. Sin embargo, el actor, quien no participaba de la competencia, decidió no aceptar. "¿Paul (Michael) lo hace, y tú no lo puedes hacer? Pancho lo hace por Rosángela y tú no lo puedes hacer", reclamó la actriz frente a las cámaras.

En medio de la situación, Mathías Brivio intervino para preguntarle a Sirena si realmente estaba molesta con el actor. La integrante de 'Esto es guerra' reconoció que esperaba que su novio aceptara el castigo y que la negativa la había sorprendido.

"Yo te juro que pensé que sí lo iba a hacer porque antes hacía todo, y ahora no puede dejarse tirar unos huevos. No estamos peleados, él vino a acompañarme, pero pensé que lo iba a hacer. De verdad que me sorprende. No que eras capaz de hacer todo. No hagas nada. Ya no quiero", manifestó.

Gabriel Meneses intentó calmar a Sirena Ortiz

La tensión entre la pareja continuó durante algunos minutos luego del intercambio en vivo. Gabriel Meneses intentó conversar con Sirena Ortiz detrás de cámaras para calmar la situación, mientras sus compañeros de 'Esto es guerra' también estuvieron atentos a lo ocurrido.

Aunque la actriz dejó claro que su molestia surgió porque esperaba que Gabriel aceptara el castigo, también precisó que no estaban peleados. El actor había acudido al programa para acompañarla y no como participante de la competencia.