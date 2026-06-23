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Sociedad

Extorsionador llora al ser intervenido por exigir cupo de S/10 a choferes en SJM: “No seas malo, jefe”

La actitud desafiante del sujeto cambió al ser informado por agentes de la Policía que sería trasladado a la comisaría, una acción que quiso evitar llorando y alegando que tenía un hijo.

El hecho se registró a la altura del paradero Mall del Sur, en San Juan de Miraflores
El hecho se registró a la altura del paradero Mall del Sur, en San Juan de Miraflores | Composición LR / Difusión
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Una inesperada reacción tuvo un sujeto al ser intervenido por las autoridades tras ser acusado de cobrar cupos a transportistas en el distrito de San Juan de Miraflores. En plena vía pública, el hombre se puso a llorar frente a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar ser arrestado y trasladado a una dependencia local.

En las imágenes que registraron la intervención, se observa al intervenido intentar defenderse de las acusaciones mientras era increpado por presuntamente exigir un pago ilegal de S/10 diarios a los conductores que operan a la altura del paradero Mall del Sur. Según las denuncias, para intimidar a sus víctimas aseguraba pertenecer a la banda criminal Los Trujillanos.

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Presunto extorsionador rompe en llanto tras intervención

La actitud del hombre cambió por completo luego de que uno de los agentes le advirtiera que tendría que acompañarlo para las diligencias correspondientes. En ese momento, rompió en llanto y pidió que no lo trasladaran. "Ya pues, no seas malo, jefe, tengo mi hijo, por favor", se le escucha decir en el video.

En su intento por evitar la detención, incluso aseguró que no volvería a aparecer por la zona. Sin embargo, sus ruegos no tuvieron efecto y finalmente fue llevado a una dependencia policial para continuar con las investigaciones, según informó Panamericana Televisión. El caso generó diversas reacciones en redes sociales debido al contraste entre la actitud desafiante que habría mostrado inicialmente y su reacción al momento de ser intervenido.

Más de 64 choferes asesinados en 2026

Solo en lo que va del año, un total de 64 choferes de transporte público fueron asesinados, según informó el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, a inicios de junio. La cifra, sin embargo, va en aumento, ya que luego de esa fecha se han registrado nuevos crímenes contra trabajadores del sector.

La cifra se dio a conocer en medio de una escalada de ataques armados contra buses, combis y colectivos, muchos de ellos vinculados a redes de extorsión que exigen pagos a empresas y conductores para permitirles operar y que los atacan cuando no cumplen con sus exigencias ilegales.

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