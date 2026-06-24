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Caen Los Michis del Cono Norte: habrían secuestrado a dirigente mototaxista y extorsionado a empresaria

El operativo se realizó en Puente Piedra y Ancón, donde también fue retenido un menor de edad. Los detenidos son investigados por su participación en amenazas al rubro del transporte y pollerías.

La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de "Los Michis del Cono Norte", implicados en el secuestro de un dirigente de mototaxistas y extorsión en Lima Norte.
La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de "Los Michis del Cono Norte", implicados en el secuestro de un dirigente de mototaxistas y extorsión en Lima Norte. | Difusión
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Michis del Cono Norte, investigados por el secuestro de un dirigente de mototaxistas y la extorsión a una empresaria en Lima Norte. Durante la intervención también fue retenido un menor de edad.

El operativo se realizó en los distritos de Puente Piedra y Ancón, donde fueron detenidos Jairo Samuel García Fuentes (19), alias 'Jairo'; Jean Pierre Cárdenas Camargo (21), alias 'Jean Pierre'; y Omar Rivadeneira Morán (23), alias 'Omar'. Asimismo, fue retenido un adolescente de iniciales J.S.R.M. (17), quien es investigado por su presunta participación en los hechos.

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Banda estaría vinculada al secuestro de dirigente de mototaxistas

De acuerdo con la información policial, los detenidos estarían implicados en el secuestro de un dirigente de una empresa de mototaxis ocurrido el pasado 27 de mayo en el paradero Chacas, en Ancón. Según las investigaciones, los sujetos habrían abordado la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, durante el trayecto, habrían reducido a la víctima con armas de fuego.

El agraviado fue atado de manos y pies y trasladado a una zona descampada, donde habría sido golpeado y amenazado de muerte. En ese lugar, los presuntos secuestradores le exigieron que obligue a otros mototaxistas de su empresa a pagar cupos a la organización criminal. Luego le sustrajeron su teléfono celular y su vehículo menor, y lo abandonaron después en un descampado en el distrito de Santa Rosa.

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Los Michis del Cono Norte y la extorsión a empresaria pollera

Por otro lado, las investigaciones vinculan a la presunta banda con la extorsión a una empresaria del rubro de pollerías. Desde la segunda semana de junio, la víctima habría recibido llamadas, mensajes y videos con amenazas de muerte contra ella y su familia, exigiéndole el pago de S/10.000 mensuales a cambio de no atentar contra su vida.

Tras labores de inteligencia y seguimiento, agentes de la PNP lograron identificar y ubicar a los presuntos responsables, y procedieron a su captura en flagrancia.

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Incautaciones de la PNP

Durante la intervención, se incautaron dos pistolas abastecidas, con los números de serie erradicados; tres teléfonos celulares —uno de ellos presuntamente perteneciente al dirigente transportista—; una tarjeta bancaria; dos motocicletas lineales, además de panfletos extorsivos y material digital con mensajes, videos y fotografías vinculados a las actividades delictivas.

Los detenidos fueron trasladados a la División de Secuestros de la Dirincri, donde continúan las diligencias para determinar su participación en los hechos investigados.

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