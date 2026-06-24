Chofer despista su auto y cae a ingreso peatonal de la Estación Central del Metropolitano en Cercado de Lima

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el Cercado de Lima, donde un vehículo cayó en la rampa de acceso peatonal de la estación Central del Metropolitano. El conductor perdió el control al esquivar otro auto. | Difusión

Un grave accidente de tránsito ocurrió en el Cercado de Lima, donde un vehículo cayó en la rampa de acceso peatonal de la estación Central del Metropolitano. El conductor perdió el control al esquivar otro auto. | Difusión

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles en el Cercado de Lima, luego de que un vehículo particular cayera sobre la rampa de acceso peatonal de la estación Central del Metropolitano, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Paseo de la República.

Según las primeras investigaciones, el conductor del auto de placa CBU-653 habría perdido el control de la unidad al intentar esquivar a otro vehículo que presuntamente le cerró el paso. Producto de la maniobra, el automóvil impactó contra la estructura de protección y terminó varios metros por debajo del nivel de la vía.

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Chofer logra sobrevivir tras choque en Lima

El conductor, identificado como Alberto Villalobos, logró sobrevivir al accidente y fue atendido en el lugar por personal médico. Posteriormente, tanto él como el otro chofer involucrado fueron trasladados a la comisaría de Cotabambas para las diligencias respectivas y determinar responsabilidades.

ATU se pronuncia

Mediante un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que activó sus protocolos de seguridad y brindó asistencia al conductor afectado. Asimismo, precisó que su equipo de Soporte y Mantenimiento realizó trabajos en la infraestructura dañada.

Pese al impacto, la entidad aseguró que la estación Central del Metropolitano continuó operando con normalidad y mantuvo el servicio de transporte de pasajeros sin interrupciones. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.

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