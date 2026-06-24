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Al menos 80 estudiantes fueron evacuados por presunta intoxicación tras consumir medicamento en Cusipata, Cusco

Las autoridades de salud investigan el origen del medicamento y han activado protocolos de respuesta para reforzar la vigilancia sanitaria en la región.

Presunta intoxicación masiva en institución educativa Túpac Amaru de Cusco: 80 estudiantes afectados
Presunta intoxicación masiva en institución educativa Túpac Amaru de Cusco: 80 estudiantes afectados | GERESA Cusco
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Al menos 80 estudiantes de la institución educativa Túpac Amaru, en el distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi (Cusco), resultaron afectados por una presunta intoxicación masiva tras el consumo de un medicamento no prescrito, según información de la Gerencia Regional de Salud (GERESA).

El hecho ocurrió al mediodía del martes 23 de junio y generó la inmediata intervención de personal de salud de Cusipata y Quiquijana, además de equipos de respuesta del sector, que acudieron para atender a los escolares.

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Los estudiantes presentaron síntomas como visión borrosa, dolor abdominal, somnolencia y sequedad de boca. Tras la evaluación inicial, el personal médico trasladó a 19 menores a los hospitales Antonio Lorena, Regional del Cusco y Túpac Amaru, donde permanecen bajo observación.

El resto de los afectados recibió atención en el centro de salud de la zona. De acuerdo con el reporte médico, todos los estudiantes se mantienen estables.

Comunicado del GORE Cusco

Comunicado del GORE Cusco

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Investigan origen del medicamento y activan protocolos

Las autoridades regionales de salud iniciaron investigaciones para determinar cómo los escolares accedieron al medicamento que habría provocado la intoxicación. En paralelo, el sector activó protocolos de respuesta y reforzó la vigilancia sanitaria en la zona.

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, se trasladó al distrito y expresó su respaldo a las familias afectadas. 'Nuestra prioridad es la salud y la tranquilidad de nuestros niños y niñas (…) Estamos acompañando a las familias y supervisando cada acción para esclarecer lo ocurrido y evitar que una situación similar vuelva a repetirse', señaló.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y a evitar la difusión de información no confirmada mientras continúan las investigaciones.

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