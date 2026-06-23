UNMSM amplía su oferta académica con nueva escuela enfocada en nanotecnología: ¿de cuál se trata?
Esta nueva carrera de San Marcos se enfocará en el diseño y manipulación a escala nanométrica, impactando sectores como salud, energía e industria. Se suma a las existentes de Física y Geofísica.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) dio un paso clave en su consolidación científica. El pasado 12 de junio, durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario, la institución aprobó de manera oficial la creación de la Escuela Profesional de Ciencia de Materiales y Nanotecnología, adscrita a la Facultad de Ciencias Físicas.
Esta nueva propuesta académica se sumará a las escuelas ya existentes de Física, Geofísica e Ingeniería Mecánica de Fluidos. Con esto, la Decana de América no solo amplía su oferta formativa, sino que redefine su liderazgo en la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico del país.
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Una carrera estratégica para el diseño y manipulación a escala nanométrica
La flamante carrera de Ciencia de Materiales y Nanotecnología está diseñada para el estudio, diseño y manipulación de estructuras a escala nanométrica. Se trata de una disciplina completamente estratégica para el desarrollo de tecnologías de vanguardia, cuyas aplicaciones impactan de forma directa en sectores críticos como:
- Salud y Biomedicina
- Energía y Sostenibilidad
- Industria y Telecomunicaciones
La sesión del Consejo donde se aprobó este hito estuvo presidida por la rectora de la UNMSM, la Dra. Jeri Ramón Ruffner. Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas, el Dr. Fulgencio Villegas Silva, destacó el respaldo previo del Consejo de Facultad, un paso indispensable para hacer realidad este proyecto que además incluyó otros acuerdos clave para la gestión académica e institucional de la universidad.
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El respaldo científico: la apuesta de San Marcos por la investigación avanzada
El nacimiento de esta escuela no parte de cero; cuenta con un sólido respaldo en infraestructura de investigación. San Marcos lidera actualmente el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales (CITBM), el cual alberga a la Unidad de Síntesis y Caracterización de Materiales (USyCAM).
Innovación con sello sanmarquino: Esta unidad científica se enfoca en crear nuevos materiales, nanomateriales y compuestos con propiedades optimizadas. Su gran diferencial es el enfoque sostenible, logrando combinar de manera brillante la revalorización de subproductos de la industria alimentaria con técnicas de nanotecnología para desarrollar productos funcionales de alto valor tecnológico.