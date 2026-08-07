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Claudia Sheinbaum confirma restablecimiento de las relaciones entre Perú y Mexico tras otorgarse salvoconducto para Betsy Chávez

El Gobierno de Sheinbaum confirmó que Betssy Chávez viajará este viernes a México en un avión de la Fuerza Aérea, después de obtener un salvoconducto que coincide con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

Los gobiernos de México y Perú anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas
Los gobiernos de México y Perú anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas | AFP
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de relaciones bilaterales luego de que el gobierno de Keiko Fujimori concediera un salvoconducto a Betssy Chávez, exjefa de gabinete de Pedro Castillo, quien permanecía asilada en la sede diplomática mexicana en Lima desde noviembre de 2025. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana viajó a territorio peruano para trasladarla y la mandataria confirmó que la aeronave estaba por aterrizar en suelo mexicano.

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“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Está en unos minutos aterrizando en nuestro país”, informó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La gobernante explicó que la salida fue resultado de un diálogo que su administración sostuvo durante varias semanas con el nuevo Ejecutivo peruano. “Esta fue una solicitud que nosotros hicimos y es una acción de buena voluntad del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México”, afirmó.

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Sheinbaum mantiene respaldo a Pedro Castillo

A pesar del gesto que permitió la reanudación diplomática, la jefa del Ejecutivo mexicano dejó claro que su postura sobre el expresidente peruano no sufrirá modificaciones. Castillo cumple una condena de más de once años de cárcel tras su intento de disolver el Congreso a finales de 2022, sentencia que el gobierno de México considera ilegal.

“Nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe, pero es un paso”, declaró Sheinbaum. La mandataria agradeció además el apoyo de Brasil, país que asumió la representación diplomática de México en Perú y brindó protección a Chávez durante una etapa de su refugio diplomático.

La ex primera ministra fue condenada por la justicia peruana a once años y cinco meses de prisión como coautora de conspiración para una rebelión. Sin embargo, el gobierno mexicano le concedió asilo político al considerar que enfrentaba persecución. Desde Perú se otorgó el salvoconducto en cumplimiento de la Convención de Caracas, aunque enfatizó que no reconoce a Chávez como una perseguida política. La Cancillería peruana sostuvo que en el país “no existe persecución política” y anunció que promoverá ante la Organización de Estados Americanos una revisión de los tratados internacionales sobre asilo.

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Perú y México reanudan relaciones diplomáticas

Las cancillerías de ambos países informaron la decisión mediante un comunicado conjunto, en el que hicieron referencia a “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú”. El documento no entró en detalles sobre las diferencias que mantuvieron rotos los vínculos durante meses.

Las tensiones se remontan a diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el encarcelamiento de Castillo y cuestionó la legitimidad de su sucesora, Dina Boluarte. Su gestión respondió con la expulsión del embajador mexicano y el retiro del suyo, lo que dejó las relaciones en manos de encargados de negocios. El asilo concedido a la esposa e hijos del exmandatario profundizó el deterioro hasta la ruptura total en noviembre de 2025.

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