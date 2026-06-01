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Esta universidad pública en Perú podrá brindar doble titulación internacional a sus estudiantes desde el 2027

La futura alianza académica abrirá la posibilidad de cursar estudios complementarios en la Universidad de Salamanca, España, para acceder a una doble titulación internacional.

Los estudiantes de pregrado podrán acceder a una doble titulación internacional.
Los estudiantes de pregrado podrán acceder a una doble titulación internacional. | Foto: composición LR
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que sus estudiantes de pregrado podrán acceder a una doble titulación internacional gracias a un convenio que viene gestionando con la Universidad de Salamanca, en España. Según indicó la rectora Jeri Ramón Ruffner, las coordinaciones se encuentran en la etapa final y se espera culminar los aspectos técnicos durante junio para concretar este beneficio académico.

La iniciativa permitirá que los alumnos culminen sus estudios en Perú y complementen su formación en España para obtener un segundo grado profesional. De esta manera, los futuros egresados podrán desarrollar su actividad profesional tanto en territorio peruano como en el extranjero, lo que fortalecerá sus oportunidades laborales y académicas en un contexto cada vez más globalizado.

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UNMSM avanza en convenio con la Universidad de Salamanca para ofrecer doble titulación internacional

La rectora de la UNMSM explicó, en una entrevista para Agencia Andina, que el acuerdo contempla que los estudiantes concluyan los cinco años de formación en San Marcos y posteriormente realicen un año adicional de estudios en la Universidad de Salamanca. Tras completar este proceso, podrán obtener una segunda titulación que amplíe sus posibilidades de ejercicio profesional en distintos países.

La autoridad universitaria señaló que la internacionalización de los estudiantes forma parte de las prioridades institucionales. En ese sentido, destacó la importancia de que los futuros profesionales desarrollen competencias globales, refuercen el aprendizaje de idiomas y adquieran conocimientos acordes con las nuevas exigencias del mercado laboral. Asimismo, resaltó el interés creciente de los alumnos por estudiar inglés, chino, coreano y otras lenguas que facilitan el acceso a oportunidades académicas y laborales fuera del país.

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San Marcos fortalece la formación en inteligencia artificial, investigación y nuevas carreras estratégicas

En paralelo a este proceso de internacionalización, la decana de América impulsa cambios en sus programas académicos para responder a los desafíos actuales. Entre las áreas priorizadas figuran la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la investigación científica, ámbitos que la institución busca fortalecer pese a las limitaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento y software especializado.

La rectora indicó que los planes de estudio requieren actualizaciones constantes para atender retos vinculados al avance tecnológico, el cambio climático y las nuevas necesidades productivas del Perú. En ese contexto, destacó el desarrollo de carreras orientadas a la gestión de recursos hídricos y las tecnologías para el tratamiento del agua, áreas consideradas clave frente a los desafíos que el país podría afrontar en los próximos años.

Finalmente, señaló que este prestigioso centro educativo continúa fortaleciendo los servicios de salud mental para sus estudiantes y avanza en proyectos de infraestructura que buscan modernizar el campus hacia 2027.

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