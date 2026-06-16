Triunfo estudiantil: PJ ordena a San Marcos incorporar menú vegano gratis en comedor universitario

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El Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima falló, en primera instancia, a favor de una demanda de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y ordenó a la institución implementar y ofrecer de manera permanente un menú vegano, garantizando que esta opción cumpla con los estándares nutricionales adecuados para el alumnado.

La sentencia es la primera de este tipo en Latinoamérica y marca un precedente para una oferta de alimentación más inclusiva en los comedores universitarios, según afirmó a La República, Isaac Peña, abogado de la parte demandante. La decisión representa, además, una victoria para la comunidad vegana de San Marcos que impulsa este pedido en la vía judicial desde el año 2024.

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Sentencia ordena incorporar menú vegano en la universidad San Marcos

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Una sentencia histórica

En su resolución, el tribunal determinó que la atención en el campus debe incorporar a la diversidad de la comunidad estudiantil y que, por ende, brindar alternativas de alimentación protege derechos fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad. “Es la primera sentencia judicial en Latinoamérica que reconoce el respeto de nuestros principios y opciones como personas veganas”, señaló Peña.

Asimismo, para garantizar que los derechos afectados se restituyan con una correcta planificación administrativa, el juzgado ordena realizar un censo estudiantil de carácter oficial. El registro permitirá precisar el perfil de alumnos que sostienen una ética vegana para diseñar una logística de abastecimiento y preparación eficiente. Con ello, se plantea garantizar un suministro diario que mantenga las mismas condiciones de gratuidad, accesibilidad y calidad nutricional que el menú ordinario.

La comunidad vegana de San Marcos está conformada por 22 miembros

Universidad apeló el fallo

El camino legal para que los estudiantes de San Marcos cuenten con una opción de menú vegano se inició el 28 de febrero de 2024 con la presentación de la demanda de amparo ante el Poder Judicial. Esta medida se adoptó luego de no obtener respuesta a una solicitud administrativa presentada ante las autoridades de la universidad.

En agosto de 2025, el juzgado de primera instancia declaró improcedente el recurso bajo el argumento de agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, en octubre de ese año, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó devolver el expediente para una evaluación de fondo, proceso que continuó hasta la emisión de la reciente sentencia, el 28 de mayo de 2026.

Tras la última resolución, la universidad interpuso un recurso de apelación, por lo que la decisión se encuentra en trámite de revisión. No obstante, Peña agregó que han presentado un pedido de actuación inmediata de la sentencia, para que la decisión judicial pueda implementarse desde ahora al contar ya con una sentencia a favor en primera instancia. “La norma lo permite”, dijo.

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