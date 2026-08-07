HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Límite de 7 líneas de móviles por persona: OSIPTEL alista plataforma que usarán operadoras para validar venta de chips, ¿cómo funcionará?

Las empresas podrán consultar automáticamente la validación de nuevas líneas móviles y cambios de titularidad, garantizando seguridad en el proceso, informa Osiptel. El documento todavía se encuentra en etapa de recepción de comentarios.

La consulta se integrará en todos los canales de atención y exigirá que la información enviada sea veraz.
La consulta se integrará en todos los canales de atención y exigirá que la información enviada sea veraz. | Foto: Osiptel/Movistar/Claro/Entel/Bitel/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las empresas operadoras de telefonía móvil deberán utilizar un sistema centralizado para verificar, antes de vender una nueva línea o realizar un cambio de titularidad, si una persona natural cumple con el límite máximo de siete servicios móviles permitido por la normativa vigente. Como parte de ese proceso, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) publicó el proyecto del Manual Técnico que regulará el funcionamiento de esta plataforma.

La medida forma parte de la implementación del Decreto Legislativo N.º 1738 y de la norma complementaria aprobada en julio de 2026, que estableció el límite de siete líneas móviles por persona natural. Ahora, el regulador busca recibir comentarios de empresas operadoras y del público antes de aprobar la versión definitiva del manual.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

lr.pe

¿Cómo funcionará la plataforma para validar la contratación de líneas móviles?

De acuerdo con el proyecto publicado por Osiptel, el Sistema Centralizado permitirá que las empresas operadoras consulten automáticamente si una persona natural, peruana o extranjera residente en el país, se encuentra habilitada para contratar un nuevo servicio móvil o realizar un cambio de titularidad.

La consulta deberá efectuarse antes de concretar la contratación y estará integrada a todos los canales de atención de las operadoras mediante mecanismos de autenticación y protocolos de seguridad. De manera excepcional, también podrá utilizarse el aplicativo web "Checa tus líneas" cuando corresponda.

Asimismo, las empresas tendrán la obligación de garantizar que la información enviada al sistema sea íntegra, consistente, oportuna y veraz, ya que el objetivo es que la validación se realice de forma automática antes de aprobar la operación.

larepublica.pe

PUEDES VER: Papa León XIV en Perú: fenómeno El Niño podría obligar a modificar actividades si surge una emergencia

lr.pe

Osiptel recibe comentarios antes de aprobar el Manual Técnico

La resolución publicada no pone en funcionamiento inmediato el manual, sino que abre un periodo de consulta pública de 15 días calendario para que empresas operadoras y demás interesados presenten observaciones y sugerencias. Los comentarios deberán remitirse mediante la Mesa de Partes Virtual de Osiptel en un archivo de Word. Posteriormente, la Dirección de Atención y Protección del Usuario evaluará, procesará y sistematizará los aportes antes de elevar sus recomendaciones a la Gerencia General.

La entidad recordó que la norma complementaria establece un plazo máximo de cuatro meses desde su publicación para aprobar el Manual Técnico definitivo. Además, precisó que este documento deberá cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiestas Patrias 2026: cómo dejar de pagar internet, telefonía y TV por cable si estarás de viaje

Fiestas Patrias 2026: cómo dejar de pagar internet, telefonía y TV por cable si estarás de viaje

LEER MÁS
Fin a los trámites largos: Osiptel prohíbe a operadoras obligarte a llamar o ir a oficinas para cancelar tu servicio

Fin a los trámites largos: Osiptel prohíbe a operadoras obligarte a llamar o ir a oficinas para cancelar tu servicio

LEER MÁS
Osiptel refuerza el control de líneas móviles: así funcionará el límite de siete líneas

Osiptel refuerza el control de líneas móviles: así funcionará el límite de siete líneas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

Impulsan ingreso de peruanos a EE. UU. con visas E1 y E2: emprendedores y pymes serían los más beneficiados

LEER MÁS
Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

Usuaria ganó casi S/14.850 en apuesta de fútbol, pero DoradoBet se negó a pagar: Indecopi multó a la empresa con más de S/ 19.000

LEER MÁS
Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

Encuentran en Chorrillos a menor que desapareció por 4 días tras ser captada por sujeto que conoció en Roblox: PNP busca al implicado

LEER MÁS
DNI electrónico gratis en Lima este sábado 15 de agosto: conoce quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir

DNI electrónico gratis en Lima este sábado 15 de agosto: conoce quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir

LEER MÁS
Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

Turista denunció cobro excesivo de S/50 por fotografiarse con una alpaca en Cusco: serenazgo recuperó el dinero

LEER MÁS
Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

Fiscalía libera a empresario que abatió a un delincuente y dejó herido a otro tras intento de asalto en SMP

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025