Límite de 7 líneas de móviles por persona: OSIPTEL alista plataforma que usarán operadoras para validar venta de chips, ¿cómo funcionará?

La consulta se integrará en todos los canales de atención y exigirá que la información enviada sea veraz. | Foto: Osiptel/Movistar/Claro/Entel/Bitel/Composición LR

La consulta se integrará en todos los canales de atención y exigirá que la información enviada sea veraz. | Foto: Osiptel/Movistar/Claro/Entel/Bitel/Composición LR

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Las empresas operadoras de telefonía móvil deberán utilizar un sistema centralizado para verificar, antes de vender una nueva línea o realizar un cambio de titularidad, si una persona natural cumple con el límite máximo de siete servicios móviles permitido por la normativa vigente. Como parte de ese proceso, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) publicó el proyecto del Manual Técnico que regulará el funcionamiento de esta plataforma.

La medida forma parte de la implementación del Decreto Legislativo N.º 1738 y de la norma complementaria aprobada en julio de 2026, que estableció el límite de siete líneas móviles por persona natural. Ahora, el regulador busca recibir comentarios de empresas operadoras y del público antes de aprobar la versión definitiva del manual.

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¿Cómo funcionará la plataforma para validar la contratación de líneas móviles?

De acuerdo con el proyecto publicado por Osiptel, el Sistema Centralizado permitirá que las empresas operadoras consulten automáticamente si una persona natural, peruana o extranjera residente en el país, se encuentra habilitada para contratar un nuevo servicio móvil o realizar un cambio de titularidad.

La consulta deberá efectuarse antes de concretar la contratación y estará integrada a todos los canales de atención de las operadoras mediante mecanismos de autenticación y protocolos de seguridad. De manera excepcional, también podrá utilizarse el aplicativo web "Checa tus líneas" cuando corresponda.

Asimismo, las empresas tendrán la obligación de garantizar que la información enviada al sistema sea íntegra, consistente, oportuna y veraz, ya que el objetivo es que la validación se realice de forma automática antes de aprobar la operación.

Osiptel recibe comentarios antes de aprobar el Manual Técnico

La resolución publicada no pone en funcionamiento inmediato el manual, sino que abre un periodo de consulta pública de 15 días calendario para que empresas operadoras y demás interesados presenten observaciones y sugerencias. Los comentarios deberán remitirse mediante la Mesa de Partes Virtual de Osiptel en un archivo de Word. Posteriormente, la Dirección de Atención y Protección del Usuario evaluará, procesará y sistematizará los aportes antes de elevar sus recomendaciones a la Gerencia General.

La entidad recordó que la norma complementaria establece un plazo máximo de cuatro meses desde su publicación para aprobar el Manual Técnico definitivo. Además, precisó que este documento deberá cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento.