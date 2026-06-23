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Sin fondos para emergencia por sarampión: pacientes en riesgo y posible aumento de contagios en Madre de Dios

Un informe de la Contraloría alertó sobre el riesgo de expansión del sarampión por falta de financiamiento, lo que limita la vacunación, la vigilancia y la capacidad de respuesta, con una brecha superior al 98% de los recursos necesarios.

Contraloría advierte riesgo de propagación por falta de financiamiento
Contraloría advierte riesgo de propagación por falta de financiamiento | Foto: Contraloría
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La emergencia sanitaria por sarampión enfrenta un serio obstáculo en Madre de Dios. A pesar de que el Gobierno declaró en mayo una alerta nacional para contener la propagación del virus, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de esta región no cuenta con los recursos necesarios para ejecutar las acciones previstas en el plan oficial de respuesta. La Contraloría General de la República advirtió que esta situación compromete la atención oportuna de pacientes y aumenta el riesgo de expansión de la enfermedad.

El problema surge en un momento crítico. El Gobierno declaró en mayo la emergencia sanitaria por 90 días ante el brote de sarampión en Puno y el elevado riesgo de propagación hacia otras 13 jurisdicciones, entre ellas Madre de Dios. La medida contempla campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, búsqueda de casos sospechosos y acciones informativas dirigidas a la población.

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Sin embargo, un informe de control identificó que la Diresa no dispone del financiamiento requerido para poner en marcha esas intervenciones. El primer caso confirmado en Madre de Dios se reportó el 29 de mayo y correspondió a una persona que adquirió la infección en Juliaca, región Puno, considerada actualmente el epicentro del brote en el país.

Un plan de medio millón de soles sin financiamiento

La Contraloría señaló que la estrategia sanitaria diseñada para enfrentar el brote requiere una inversión de S/500.540. De ese monto, S/74.250 deben destinarse a contratación de servicios y S/426.290 a personal asistencial, compra de insumos, transporte, difusión, monitoreo y vigilancia epidemiológica.

No obstante, la propia Dirección Ejecutiva de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades informó a los auditores que solo dispone de S/10.000 para actividades relacionadas con el sarampión durante todo el 2026. La brecha presupuestal supera así el 98% de los recursos necesarios para ejecutar el plan de emergencia.

La situación genera preocupación porque varias de las actividades previstas requieren desplazamientos constantes hacia comunidades alejadas y zonas de frontera. Madre de Dios presenta condiciones geográficas complejas, amplias áreas de difícil acceso y una alta movilidad de población vinculada al comercio, el turismo y actividades extractivas, factores que pueden favorecer la propagación de enfermedades transmisibles.

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Vacunación, vigilancia y respuesta rápida en riesgo

El plan nacional contempla la vacunación de niños de entre uno y 10 años con esquemas incompletos o sin ninguna dosis contra el sarampión. También incluye visitas domiciliarias, campañas de sensibilización, brigadas itinerantes para comunidades amazónicas y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

Sin recursos suficientes, la Diresa enfrenta dificultades para contratar personal temporal, trasladar equipos de salud, adquirir materiales de trabajo y garantizar el transporte de muestras hacia los laboratorios de referencia. El informe de control advierte que incluso podrían verse afectadas las investigaciones de casos sospechosos debido a la falta de presupuesto para movilidad y desplazamiento de los profesionales encargados de las intervenciones.

La comisión auditora también verificó que, hasta el 8 de junio, la Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto de la entidad regional no había recibido ninguna solicitud formal para asignar recursos destinados a la ejecución del plan de acción.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión figura entre las enfermedades virales más contagiosas del mundo. Se transmite por vía aérea y puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Aunque Perú logró eliminar la transmisión endémica hace varios años, el incremento de casos en distintos países de América y las brechas de vacunación han elevado el riesgo de reintroducción del virus.

Precisamente por ese escenario, el Gobierno incluyó a Madre de Dios entre las regiones con alto riesgo de propagación del sarampión cuando declaró la emergencia sanitaria en algunas jurisdicciones del país. La norma dispuso la ejecución inmediata de medidas para cerrar brechas de inmunización y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud.

Ante la falta de recursos, la Contraloría recomendó a la Diresa adoptar acciones correctivas urgentes. Como respuesta, la entidad regional solicitó el 12 de junio al Ministerio de Salud una transferencia presupuestal que permita iniciar las intervenciones previstas. Mientras esa gestión continúa, la región enfrenta el desafío de contener un brote para el que, hasta ahora, no cuenta con el financiamiento necesario.

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