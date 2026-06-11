Vacunas contra el sarampión en riesgo: detectan graves deficiencias en centros de salud de Lima Norte

Deficiencias en cadena de frío ponen en riesgo conservación de vacunas en Lima Norte | Foto: Contraloría

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Seis establecimientos de salud de Lima Norte presentan deficiencias en sus sistemas de cadena de frío que podrían poner en riesgo la conservación de vacunas contra el sarampión y otras enfermedades, advirtió la Contraloría General de la República. El hallazgo se conoce días después de que el Ministerio de Salud emitiera una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y la vacunación frente a esta enfermedad.

Una supervisión realizada entre mayo y junio identificó la ausencia de equipos esenciales para garantizar el adecuado almacenamiento de los productos biológicos en centros de salud ubicados en Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia y el Rímac.

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Falta de equipos pone en riesgo conservación de vacunas

Según el informe de control, varios establecimientos carecen de estabilizadores de voltaje, lo que obliga a conectar refrigeradoras y congeladoras directamente a la red eléctrica. Además, no cuentan con alarmas para monitorear variaciones de temperatura y cortes de energía, grupos electrógenos, equipos contra incendios ni herramientas para el mantenimiento de los sistemas de refrigeración.

Las observaciones alcanzan al Centro de Salud Materno Infantil Dr. Enrique Martín Altuna, en Puente Piedra; al Centro Materno Infantil México, en San Martín de Porres; al Puesto de Salud Primavera, en Comas; al Puesto de Salud José Olaya y al Centro de Salud Milagro de Fraternidad, en Independencia; y al Centro de Salud Caquetá, en el Rímac.

Para la entidad fiscalizadora, estas carencias representan un riesgo para la adecuada conservación de las vacunas, ya que una interrupción de la cadena de frío puede afectar su calidad, seguridad y eficacia.

Centros de salud sí cuentan con dosis para inmunización

La comisión de control verificó que los seis establecimientos disponían de vacunas contra sarampión, paperas y rubéola (SPR) para niños de hasta 10 años, así como de los insumos necesarios para continuar con las jornadas de inmunización.

Asimismo, constató que los establecimientos mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y actividades informativas dirigidas a la población. Sin embargo, la Contraloría recomendó a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte adoptar medidas correctivas para subsanar las deficiencias detectadas y garantizar condiciones adecuadas para el almacenamiento de las vacunas.