HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Vacunas contra el sarampión en riesgo: detectan graves deficiencias en centros de salud de Lima Norte

La supervisión revela la falta de equipos esenciales, como estabilizadores de voltaje y alarmas, que aseguran el adecuado almacenamiento de las vacunas en San Martín de Porres, Puente Piedra, Comas y otros distritos.

Deficiencias en cadena de frío ponen en riesgo conservación de vacunas en Lima Norte
Deficiencias en cadena de frío ponen en riesgo conservación de vacunas en Lima Norte | Foto: Contraloría
Escuchar
Resumen
Compartir

Seis establecimientos de salud de Lima Norte presentan deficiencias en sus sistemas de cadena de frío que podrían poner en riesgo la conservación de vacunas contra el sarampión y otras enfermedades, advirtió la Contraloría General de la República. El hallazgo se conoce días después de que el Ministerio de Salud emitiera una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y la vacunación frente a esta enfermedad.

Una supervisión realizada entre mayo y junio identificó la ausencia de equipos esenciales para garantizar el adecuado almacenamiento de los productos biológicos en centros de salud ubicados en Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia y el Rímac.

TE RECOMENDAMOS

LE CIERRAN PUERTA A CASTILLO, BALCÁZAR ARMA MALETAS Y EXPLOTA LA PELEA POR ELECCIONES | ARDE TROYA

PUEDES VER: Programa del Vaso de Leche: 47 municipalidades no reportaron la compra ni distribución de alimentos destinados a niños y madres

lr.pe

Falta de equipos pone en riesgo conservación de vacunas

Según el informe de control, varios establecimientos carecen de estabilizadores de voltaje, lo que obliga a conectar refrigeradoras y congeladoras directamente a la red eléctrica. Además, no cuentan con alarmas para monitorear variaciones de temperatura y cortes de energía, grupos electrógenos, equipos contra incendios ni herramientas para el mantenimiento de los sistemas de refrigeración.

Las observaciones alcanzan al Centro de Salud Materno Infantil Dr. Enrique Martín Altuna, en Puente Piedra; al Centro Materno Infantil México, en San Martín de Porres; al Puesto de Salud Primavera, en Comas; al Puesto de Salud José Olaya y al Centro de Salud Milagro de Fraternidad, en Independencia; y al Centro de Salud Caquetá, en el Rímac.

Para la entidad fiscalizadora, estas carencias representan un riesgo para la adecuada conservación de las vacunas, ya que una interrupción de la cadena de frío puede afectar su calidad, seguridad y eficacia.

Centros de salud sí cuentan con dosis para inmunización

La comisión de control verificó que los seis establecimientos disponían de vacunas contra sarampión, paperas y rubéola (SPR) para niños de hasta 10 años, así como de los insumos necesarios para continuar con las jornadas de inmunización.

Asimismo, constató que los establecimientos mantienen acciones de vigilancia epidemiológica y actividades informativas dirigidas a la población. Sin embargo, la Contraloría recomendó a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte adoptar medidas correctivas para subsanar las deficiencias detectadas y garantizar condiciones adecuadas para el almacenamiento de las vacunas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

Sarampión en Perú: Minsa lanza alerta nacional ante aumento de casos y alto riesgo de contagio

LEER MÁS
Lambayeque confirma su primer caso de sarampión en niño de dos años tras más de una década

Lambayeque confirma su primer caso de sarampión en niño de dos años tras más de una década

LEER MÁS
Vacunación gratuita contra el sarampión: ¿qué hospitales y centros de salud del Perú ofrecen dosis y cómo saber si estás protegido?

Vacunación gratuita contra el sarampión: ¿qué hospitales y centros de salud del Perú ofrecen dosis y cómo saber si estás protegido?

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

Municipalidad de Lima interviene la alameda Chabuca Granda para erradicar comercio informal y mejorar áreas públicas

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Arequipa: tendrá 15 carreras profesionales incluyendo ingeniería

LEER MÁS
¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Resultados de La Tinka del miércoles 10 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

LEER MÁS
Mujer en Surco genera indignación por impedir paso de bomberos tras discutir con su pareja: "Que me lleve la ambulancia"

Mujer en Surco genera indignación por impedir paso de bomberos tras discutir con su pareja: "Que me lleve la ambulancia"

LEER MÁS
Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

Universidad peruana logra reconocimiento internacional que pocas instituciones tienen en América Latina

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025