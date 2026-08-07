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Naldy Saldaña se pronunció luego de las polémicas declaraciones de Mary Meza, esposa de César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, quien aseguró que ambos mantenían un romance clandestino y que, por ese motivo, justificó los indignantes videos en los que él aparece tocándola. "Esos tocamientos fueron consentidos", señaló.

Ante esto, la cantante de 26 años se presentó ante las cámaras de 'Magaly TV: la firme' e hizo su descargo en vivo. Durante la entrevista anunció que tomará acciones legales contra la señora y reveló que sus abogados ya están evaluando el caso. "Es algo bastante grave", afirmó la artista.

Naldy Saldaña se presentó en 'Magaly TV: La firme' tras declaraciones de esposa de su agresor. Foto: ATV.

Naldy Saldaña tomará acciones legales contra esposa de César Sánchez Chavesta

En la reciente edición de 'Magaly TV: la firme', la presentadora invitó al programa a la psicóloga Mónica Cabrejos, una abogada y Naldy Saldaña. Allí emitieron las declaraciones de la esposa de César Sánchez, quien justificó su deplorable accionar. Tras escucharla, la cantante lamentó que existan mujeres que respalden este tipo de conductas.

"Es muy lamentable, muy triste. Me da mucha tristeza ver a la señora realmente", expresó en un inicio la joven, quien luego anunció que recurrirá a la vía legal para frenar sus declaraciones.

"Y lo único es que mis abogados ya están al tanto de todo, ya se están encargando porque eso es difamación directa a nivel nacional. Ellos van a tomar cartas en el asunto porque es algo bastante grave", señaló con un semblante triste.

Naldy Saldaña habla sobre las disculpas que dio el dueño de La Bella Luz

Durante la entrevista, Naldy Saldaña también se pronunció sobre las disculpas públicas que dio Óscar Custodio, ahora exdueño de La Bella Luz, en el programa de Magaly Medina. El empresario asumió su culpa por la controversia que involucró a su agrupación de cumbia.

"Creo que yo siempre traté de no culpar a nadie, de no hacer daño. Yo solo traté de poder mostrar lo que viví, la injusticia, mi verdad. Solamente quiero decir que procesa, que se cumpla, que las autoridades me sigan ayudando", declaró.