Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión: Lima, Callao y 12 regiones más en alerta

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El Gobierno declaró emergencia sanitaria durante 90 días por brote de sarampión tras confirmarse la transmisión local de la enfermedad en Puno y por el riesgo elevado de diseminación en otras jurisdicciones. La medida fue oficializada mediante la publicación del Decreto Supremo N.° 008-2026-SA en el diario oficial El Peruano.

Esta disposición alcanza a Lima Metropolitana y a la provincia constitucional del Callao, así como a 12 regiones: Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

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Agilizarán acciones

La norma dispone que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las Direcciones Regionales de Salud involucradas ejecuten medidas inmediatas contempladas en el plan de acción para atender la emergencia. Además, establece que las contrataciones que se realicen al amparo del decreto publicado se destinen exclusivamente a los fines del caso, bajo responsabilidad.

Una vez que concluya el periodo de declaratoria de emergencia sanitaria, las entidades intervinientes deberán informar las actividades y recursos ejecutados, así como los resultados alcanzados, según precisa el documento firmado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero.

La enfermedad se expande

La emergencia sanitaria se oficializa tras confirmarse la transmisión local de la enfermedad en Puno, donde se mantiene el principal foco de contagio, con 275 casos confirmados hasta el 15 de mayo, según la Dirección Regional de Salud. Asimismo, recientemente se detectó el primer caso importado en Arequipa, procedente del departamento puneño.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que el sarampión ya no afecta únicamente a menores de cinco años, sino que se ha extendido a distintos grupos etarios. De los casos registrados, 37 corresponden a niños de 5 a 9 años; 75, a adolescentes de 10 a 19 años; 60, a jóvenes de 20 a 29 años; y también se reportan contagios en adultos de hasta 59 años. Esto evidencia brechas en la cobertura de vacunación.

Ante ese panorama, el organismo había exhortado a las autoridades a reforzar las medidas de control epidemiológico y a garantizar recursos humanos, logísticos y presupuestales para enfrentar el brote, objetivo que el Ejecutivo busca atender con la declaratoria de emergencia.

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