HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Gobierno declara emergencia sanitaria por brote de sarampión: Lima, Callao y 12 regiones más en alerta

La medida fue oficializada tras confirmarse la transmisión local de la enfermedad en Puno y debido al alto riesgo de diseminación en otros departamentos.

Brote de sarampión en Perú
Brote de sarampión en Perú | Composición LR / Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno declaró emergencia sanitaria durante 90 días por brote de sarampión tras confirmarse la transmisión local de la enfermedad en Puno y por el riesgo elevado de diseminación en otras jurisdicciones. La medida fue oficializada mediante la publicación del Decreto Supremo N.° 008-2026-SA en el diario oficial El Peruano.

Esta disposición alcanza a Lima Metropolitana y a la provincia constitucional del Callao, así como a 12 regiones: Puno, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

lr.pe

Agilizarán acciones

La norma dispone que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y las Direcciones Regionales de Salud involucradas ejecuten medidas inmediatas contempladas en el plan de acción para atender la emergencia. Además, establece que las contrataciones que se realicen al amparo del decreto publicado se destinen exclusivamente a los fines del caso, bajo responsabilidad.

Una vez que concluya el periodo de declaratoria de emergencia sanitaria, las entidades intervinientes deberán informar las actividades y recursos ejecutados, así como los resultados alcanzados, según precisa el documento firmado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Salud, Juan Velasco Guerrero.

La enfermedad se expande

La emergencia sanitaria se oficializa tras confirmarse la transmisión local de la enfermedad en Puno, donde se mantiene el principal foco de contagio, con 275 casos confirmados hasta el 15 de mayo, según la Dirección Regional de Salud. Asimismo, recientemente se detectó el primer caso importado en Arequipa, procedente del departamento puneño.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo alertó que el sarampión ya no afecta únicamente a menores de cinco años, sino que se ha extendido a distintos grupos etarios. De los casos registrados, 37 corresponden a niños de 5 a 9 años; 75, a adolescentes de 10 a 19 años; 60, a jóvenes de 20 a 29 años; y también se reportan contagios en adultos de hasta 59 años. Esto evidencia brechas en la cobertura de vacunación.

Ante ese panorama, el organismo había exhortado a las autoridades a reforzar las medidas de control epidemiológico y a garantizar recursos humanos, logísticos y presupuestales para enfrentar el brote, objetivo que el Ejecutivo busca atender con la declaratoria de emergencia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

LEER MÁS
Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

Sarampión se extiende en Perú: Arequipa confirma caso importado y refuerza prevención en colegios y terminales

LEER MÁS
Escolares peruanos repatriados de Bolivia fueron enviados a cuarentena por más de 20 días en Cusco

Escolares peruanos repatriados de Bolivia fueron enviados a cuarentena por más de 20 días en Cusco

LEER MÁS
No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

No más largas esperas: las líneas 3, 4 y 7 del metro que reducirán hasta dos horas los tiempos de viaje en Lima y Callao

LEER MÁS
Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

Estudiantes de la PUCP continúan con protesta tras el anuncio de nueva escala de pensiones

LEER MÁS
Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

Así luce el nuevo carné universitario 2026 dedicado al Papa León XIV: precio, trámite y cuándo lo entregará Sunedu

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025