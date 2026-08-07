Camión volcado en pleno ingreso a la carretera Ramiro Prialé a Huachipa genera intenso tráfico
Los conductores enfrentan largas demoras debido a la congestión vehicular en uno de los accesos más importantes del este de Lima tras el accidente de tránsito. No se reportan heridos.
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La mañana de este jueves, el tránsito vehicular presenta fuertes retrasos en la Vía de Evitamiento, a la altura del ingreso a la carretera Ramiro Prialé en sentido hacia Huachipa, después de que un camión volcara durante la madrugada. El accidente, además, ocasionó un derrame de aceite sobre la pista, lo que ha complicado la circulación en uno de los accesos más importantes del este de Lima.
A través de sus canales oficiales, Lima Expresa informó que su equipo de auxilio vial acudió al lugar para atender la emergencia. Las labores incluyeron el esparcimiento de arena sobre la calzada para reducir el riesgo de nuevos accidentes y el retiro de la unidad pesada mediante una grúa, mientras continuaba la congestión vehicular.
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Estado actual del tráfico por el accidente de un camión cerca a la entrada de la carretera Ramiro Prialé.
Accidente en la Vía de Evitamiento provoca congestión rumbo a Huachipa
Según detalló Lima Expresa, la volcadura ocurrió en la curva que conecta la Vía de Evitamiento con la carretera Ramiro Prialé, en sentido hacia Huachipa. Debido al derrame de aceite, fue necesario intervenir la pista antes de iniciar las maniobras para retirar el camión.
La empresa concesionaria indicó que las cuadrillas de auxilio vial permanecieron en la zona realizando las labores de limpieza y remoción del vehículo. Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas que originaron el accidente.
Conductores enfrentan largas demoras en el acceso a Ramiro Prialé
El siniestro generó una importante carga vehicular en la zona, principalmente para los conductores que se dirigían hacia Huachipa desde la Vía de Evitamiento. En el mapa de tráfico se observan tramos con circulación lenta y sectores con congestión en el acceso a la curva donde ocurrió la volcadura.