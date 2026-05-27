Lambayeque confirma su primer caso de sarampión en niño de dos años tras más de una década

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Las alarmas se vuelven a encender en la región Lambayeque. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó en las últimas horas que, tras más de una década, se detectó la presencia del sarampión en esta localidad. El paciente es un niño que no fue vacunado oportunamente por sus padres debido a razones religiosas.

Según explicó José Antonio Enríquez Salazar, coordinador de Inmunizaciones de la Geresa Lambayeque, este reporte corresponde a un pequeño de 2 años que reside en el distrito de La Victoria, en la provincia de Chiclayo. Junto con él, se han identificado dos casos sospechosos que están en evaluación y a la espera de confirmación. Se trata de otros menores de edad.

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Creencias religiosas impiden la vacunación

"Luego de que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó el primer caso en Lambayeque, esta semana se han desplegado 40 brigadas de vacunación y un equipo de salud que realiza el monitoreo con relación a los casos. El caso índice es un niño de 2 años, y los sospechosos son su hermano de 5 años y otro niño de 10 años que va a la misma iglesia", explicó el especialista.

Enríquez Salazar fue enfático al señalar que las creencias religiosas no deben ser un impedimento para la vacunación de la población, principalmente de la infancia, pues ponen en grave riesgo su salud y su vida. Si existen dudas respecto de posibles efectos secundarios de los inmunizantes, pidió a los padres de familia acercarse al personal sanitario para obtener una orientación adecuada.

Finalmente, apuntó que entre 2021 y 2025 unos 22.000 niños no han recibido ninguna de las dosis contra el sarampión en Lambayeque, por lo que son altamente vulnerables a la propagación de esta enfermedad en la región o en otro lugar con brotes activos.

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