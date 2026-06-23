“INCONDICIONAL” impulsa la adopción responsable y da nueva vida a perros y gatos abandonados
Conoce la historia de Incondicional, un grupo dedicado a rescatar mascotas abandonadas y encontrarles hogares permanentes.
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Muchos perros y gatos son dejados en la calle cada día, donde enfrentan hambre, enfermedades y riesgos. Pero, gracias a quienes se dedican a protegerlos, muchos pueden reescribir sus historias.
Este es el compromiso de Incondicional, una organización que desde 2017 salva animales en situación de abandono. Su misión es asegurar su bienestar y proporcionarles los cuidados médicos necesarios para su recuperación total antes de encontrarles un hogar permanente.
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Hermosa gatita en adopción.
Recuperación con esperanza renovada
Luego de ser rescatados, los animales son llevados a clínicas veterinarias para recibir el tratamiento necesario. Posteriormente, se les vacuna y, si son mayores de 6 meses, se realiza la esterilización.
Gatito en busca de su forever home.
Una vez que están completamente atendidos, las mascotas son colocadas en hogares temporales para recibir afecto, cuidado y socialización mientras esperan ser adoptadas por una familia definitiva.
Cada rescate encierra una historia de esfuerzo y amor. Estos animales, antes en malas condiciones, ahora están listos para ofrecer compañía fiel e incondicional.
Hermosa de felina de 5 años lista para dar amor.
Adopción: doble salvación
La adopción consciente no solo transforma la vida de un animal rescatado, sino que abre el camino para salvar a otro. Cada vez que un perro o gato encuentra un hogar, se genera espacio para ayudar a más.
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Por ello, Incondicional motiva a quienes consideran incorporar una mascota a su hogar a elegir la adopción y ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo requieren.
Si te interesa conocer a alguno de los animales rescatados o iniciar el proceso de adopción, puedes contactarte por WhatsApp al 984 067 689.