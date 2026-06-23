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Sociedad

“INCONDICIONAL” impulsa la adopción responsable y da nueva vida a perros y gatos abandonados

Conoce la historia de Incondicional, un grupo dedicado a rescatar mascotas abandonadas y encontrarles hogares permanentes.

Tisha (izquierda) y Negrita (derecha) ambas están en adopción.
Tisha (izquierda) y Negrita (derecha) ambas están en adopción.
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Resumen
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Muchos perros y gatos son dejados en la calle cada día, donde enfrentan hambre, enfermedades y riesgos. Pero, gracias a quienes se dedican a protegerlos, muchos pueden reescribir sus historias.

Este es el compromiso de Incondicional, una organización que desde 2017 salva animales en situación de abandono. Su misión es asegurar su bienestar y proporcionarles los cuidados médicos necesarios para su recuperación total antes de encontrarles un hogar permanente.

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Hermosa gatita en adopción.

Hermosa gatita en adopción.

Recuperación con esperanza renovada

Luego de ser rescatados, los animales son llevados a clínicas veterinarias para recibir el tratamiento necesario. Posteriormente, se les vacuna y, si son mayores de 6 meses, se realiza la esterilización.

Gatito en busca de su forever home.

Gatito en busca de su forever home.

Una vez que están completamente atendidos, las mascotas son colocadas en hogares temporales para recibir afecto, cuidado y socialización mientras esperan ser adoptadas por una familia definitiva.

Cada rescate encierra una historia de esfuerzo y amor. Estos animales, antes en malas condiciones, ahora están listos para ofrecer compañía fiel e incondicional.

Hermosa de felina de 5 años lista para dar amor.

Hermosa de felina de 5 años lista para dar amor.

Adopción: doble salvación

La adopción consciente no solo transforma la vida de un animal rescatado, sino que abre el camino para salvar a otro. Cada vez que un perro o gato encuentra un hogar, se genera espacio para ayudar a más.

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Por ello, Incondicional motiva a quienes consideran incorporar una mascota a su hogar a elegir la adopción y ofrecer una segunda oportunidad a quienes más lo requieren.

Si te interesa conocer a alguno de los animales rescatados o iniciar el proceso de adopción, puedes contactarte por WhatsApp al 984 067 689.

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