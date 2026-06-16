Fuerte accidente vehicular en avenida Abancay moviliza tres unidades de emergencia

El vehículo impactó contra un pequeño árbol en la avenida Abancay. | Canal N

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Un automóvil protagonizó un fuerte siniestro en plena avenida Abancay, en Cercado de Lima, tras impactar contra un pequeño árbol ubicado en la berma central. El incidente se registró alrededor de las 11.26 a. m., según el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El tránsito ha quedado restringido mientras se atiende la emergencia.

El personal de los bomberos informó que el conductor de la unidad afectada fue atendido por los paramédicos. Asimismo, no se reportaron heridos de gravedad. Las circunstancias del siniestro aún son materia de investigación.

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