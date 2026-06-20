Violento choque en el Cercado de Lima deja tres mujeres heridas: auto ingresó por completo a restaurante
El aparatoso accidente se registró entre los jirones Zepita y Cañete. Las afectadas fueron evacuadas a una clínica cercana para recibir atención médica.
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Un violento choque entre dos vehículos dejó tres personas heridas en el Cercado de Lima. El aparatoso accidente se registró alrededor de las 6.30 a. m. de este 20 de junio entre los jirones Zepita y Cañete y provocó que una de las unidades terminara incrustada por completo dentro de un restaurante.
Las mujeres que resultaron lesionadas formaban parte de una misma familia. Tras el incidente, fueron evacuadas a la Clínica Internacional para recibir atención médica. En tanto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
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Accidente en Cercado de Lima
El conductor del vehículo plomo afirmó que circulaba a velocidad moderada por el jirón Zepita cuando, al llegar al cruce con el jirón Cañete, apareció un automóvil blanco y ambos colisionaron de manera repentina. Producto del impacto, su unidad terminó empotrada en el negocio. No obstante, las causas del accidente aún son materia de investigación.
Así terminó el negocio en su interior tras el choque de vehículos
Las tres personas heridas corresponden a pasajeras del automóvil blanco. Se trata de tres mujeres integrantes de una misma familia: una adulta mayor de aproximadamente 70 años, su hija (una madre de familia) y una mujer de 60 años, identificada como su tía. De acuerdo la versión de un familiar, las afectadas se dirigían al cementerio El Ángel, donde trabajan vendiendo flores.
Un vehículo terminó al interior del negocio y otro en la puerta del local
Exigen esclarecer responsabilidades
Los familiares señalaron que las mujeres permanecen bajo observación médica y esperan los resultados de las evaluaciones realizadas por los especialistas. Asimismo, solicitaron que se determinen responsabilidades y que se asuman los gastos derivados de la atención médica.
En tanto, ambos conductores serán sometidos a las pericias e investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.
Vecinos cuestionan falta de semáforos
José López, vecino de la zona y testigo del accidente, relató que escuchó un fuerte estruendo y observó cómo un vehículo que transportaba frutas impactó contra otro automóvil, lo que provocó que este terminara empotrado en un local comercial. Asimismo, cuestionó la falta de semáforos y medidas de seguridad vial en la intersección de los jirones Cañete y Zepita, y advirtió que el accidente pudo tener consecuencias más graves debido al alto tránsito de peatones en la zona.
José López, vecino de la zona y testigo del accidente
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