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Tumbes: Temibles criminales llegan en deslizadores hasta Puerto Pizarro

Miembros de Los Lobos, Nueva Generación, Los Guantes Box y otras organizaciones delictivas se disputan el control territorial e incluso han amenazado con asesinar "a todos los policías". Jefe de la PNP solicita apoyo a la Marina de Guerra del Perú para realizar patrullaje en tierra y mar.

Delincuentes amenazan con eliminar "a todos los policías" de Puerto Pizarro. Foto: Difusión.
Delincuentes amenazan con eliminar "a todos los policías" de Puerto Pizarro. Foto: Difusión.
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El general PNP José Luis Quiróz Dávila, jefe de la Región Policial Tumbes, confirmó que ha solicitado refuerzos militares a la Marina de Guerra del Perú para poder adelantar más labores de patrullaje e investigación criminal que ayuden a combatir los altos niveles de delincuencia que se han venido presentando en Puerto Pizarro, donde la organización criminal Los Lobos, Nueva Generación amenaza con eliminar a todos los policías de la zona.

Informó que las imágenes y grabaciones publicadas por el grupo delictivo serán enviadas a la sede central de la Dirincri en Lima para someterlas a peritajes técnicos, e indicó que actualmente la dependencia policial cuenta con un contingente de 44 efectivos, reforzado con 10 agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y otros 23 policías que ejecutan el Plan Celador, y mantiene vigilancia permanente las 24 horas del día en esa ciudad fronteriza.

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Por acciones de inteligencia el comando policial ha establecido que los delincuentes se transportan en deslizadores o lanchas rápidas que emplean hasta dos motores fuera de borda.

Suelen movilizarse de forma rápida y burlar los controles fronterizos. “Se han reportado incidentes de seguridad donde sujetos armados llegan desde el lado ecuatoriano a bordo de deslizadores, irrumpen en Puerto Pizarro generando alertas por la vulneración de perímetros soberanos."

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La movilización de estos delincuentes se da en medio de una feroz disputa territorial.

Incluso, el material audiovisual que ya tiene la PNP también contiene acusaciones sobre una supuesta colaboración de algunos malos policías con la banda criminal denominada ‘Los Guantes Box’.

Vecinos, pescadores y comerciantes vienen expresando su preocupación por el avance de la criminalidad en la zona, donde denuncian constantes amenazas y extorsiones. Muchos aseguran vivir en un clima de temor y exigen una respuesta firme de las autoridades.

Hace unos días, un hecho violento conmocionó el centro poblado de Puerto Pizarro tras el asesinato de Juan Pazo Chunga (a) 'gorra de cachaco'.

De acuerdo con información preliminar, el crimen estaría relacionado con una presunta disputa entre organizaciones criminales que operarían en Puerto Pizarro. Trascendió que la víctima era investigada por su presunta participación en el cobro de cupos a pescadores de la localidad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Los autores del homicidio serían miembros de la presunta banda criminal Los Guantes Box que actualmente estarían predominando en el sector.

Sin embargo, sicarios de la organización criminal Los Lobos Nueva Generación serían los que han amenazado a los policías de la comisaría de Puerto Pizarro. Los delincuentes, entre peruanos y ecuatorianos, publicaron un video mostrando armas y amenazando a cada uno de los siete efectivos de esa dependencia.

Este acto de intimidación sería la respuesta a un reciente enfrentamiento a balazos entre los efectivos del orden y los criminales.

De acuerdo con una investigación policial, las principales amenazas en la jurisdicción provendrían de la organización criminal Los Lobos NG, además de otras bandas como Los Guantes Box, entre otros grupos delictivos que buscan mantener el control de actividades ilícitas en la zona.

El general Quiróz señaló que las unidades de inteligencia vienen desarrollando un trabajo de identificación e individualización de los presuntos integrantes de estas organizaciones con el objetivo de capturarlos y desarticular sus estructuras.

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Entre las hipótesis que maneja la Policía figura que estas amenazas serían una represalia por las recientes intervenciones policiales y el incremento de operativos en los sectores considerados más críticos, acciones que han limitado el accionar de las organizaciones criminales.

Asimismo, no se descarta que anteriores enfrentamientos entre efectivos policiales y miembros de estas bandas hayan motivado las intimidaciones. Por ello, el personal que laboraba en la comisaría fue rotado y reemplazado por nuevos agentes, quienes continuarán con las labores de vigilancia y control.

Finalmente, la Policía solicitó el apoyo de la Marina de Guerra del Perú para fortalecer el patrullaje y el control marítimo y terrestre en Puerto Pizarro, con el propósito de cerrar el paso a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad de la población y del personal policial.

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