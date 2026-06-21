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Municipalidad de Lima restablece circulación en el Centro Histórico tras restricciones por protestas

La comuna informó que desde este domingo 21 de junio quedó restablecido el tránsito regular en el perímetro monumental. La PNP podrá intervenir de forma puntual ante nuevas contingencias.

La Municipalidad de Lima restablece el tránsito vehicular en el Centro Histórico desde el domingo 21 de junio, tras evaluar medidas de seguridad. La resolución oficial permite la circulación de vehículos.
La Municipalidad de Lima restablece el tránsito vehicular en el Centro Histórico desde el domingo 21 de junio, tras evaluar medidas de seguridad. La resolución oficial permite la circulación de vehículos. | Composición LR
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La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el restablecimiento del tránsito vehicular en el Centro Histórico de la capital desde las 0.00 horas de este domingo 21 de junio, luego de culminar la evaluación de las restricciones temporales que se aplicaron durante los últimos días por razones de seguridad.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Subgerencia N.° D002618-2026-MML-GMU-SER y permite nuevamente la circulación de vehículos dentro del perímetro comprendido por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, así como la zona contigua al río Rímac. En un principio, se contempló que la medida rija hasta el lunes 22.

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MML busca normalizar actividades en el Centro de Lima

Según informó la comuna limeña, la medida tiene como objetivo normalizar las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas y gastronómicas que se desarrollan en el Centro Histórico, una de las zonas con mayor flujo de visitantes en la ciudad.

El municipio señaló que la decisión se tomó luego de evaluar el desarrollo de la movilización realizada el pasado viernes 19 de junio, jornada que, de acuerdo con su balance, transcurrió bajo vigilancia policial y con desplazamientos controlados en puntos estratégicos.

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PNP mantendrá acciones de control en zonas estratégicas

Pese al levantamiento de las restricciones, la resolución precisa que la Policía Nacional del Perú podrá continuar ejecutando intervenciones puntuales dentro del Centro Histórico cuando existan situaciones vinculadas a la seguridad, el orden público o la transitabilidad.

Asimismo, la comuna recordó que desde 2023 el Centro Histórico de Lima fue declarado zona intangible para marchas, manifestaciones y concentraciones políticas, en cumplimiento del Acuerdo de Concejo N.° 026.

Esta disposición se sustenta en su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado por la Unesco.

Finalmente, la Municipalidad de Lima advirtió que, ante eventuales nuevas convocatorias de protestas dentro de la zona monumental, aplicará las medidas contempladas en la normativa vigente para garantizar el orden y preservar el patrimonio histórico.

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