Más de 600 familias de Quequeña avanzan en el proceso de titulación de sus viviendas con Cofopri

El despliegue de Cofopri incluye recorridos por los sectores 1 y 2 de la asociación de vivienda | Foto: composición LR

El despliegue de Cofopri incluye recorridos por los sectores 1 y 2 de la asociación de vivienda | Foto: composición LR

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En el distrito de Quequeña, ubicado en la provincia de Arequipa, se desarrolla una intervención del Estado que busca beneficiar a más de 600 familias mediante la formalización de sus viviendas. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Cofopri, puso en marcha un empadronamiento de predios que permitirá continuar con el proceso de titulación individual, en favor de los posesionarios de la zona.

Las acciones de campo se concentran en la Asociación de Vivienda Ecológica Nueva Quequeña, donde brigadas técnicas realizan el registro de familias y la verificación de información sobre los lotes. Este trabajo se ejecuta hasta el 23 de junio y forma parte de una intervención que también contempla visitas a distintos distritos de Arequipa entre el 23 y 24 de junio para atender casos pendientes y observaciones previas.

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Empadronamiento en sectores de Nueva Quequeña impulsa la formalización

El despliegue de Cofopri incluye recorridos por los sectores 1 y 2 de la asociación de vivienda, donde se recopilan datos de los ocupantes y se verifica la condición de posesión de los predios. Este proceso permite sustentar criterios como la ocupación continua, pública y pacífica, requisitos necesarios para avanzar hacia la titulación individual de cada vivienda.

Durante las visitas, los equipos técnicos solicitan a los vecinos su Documento Nacional de Identidad y la documentación que acredite la posesión de los terrenos. Con esta información se busca completar el empadronamiento y dar continuidad a la etapa técnica que permitirá la futura entrega de títulos de propiedad a las familias beneficiarias.

Proceso de titulación en Arequipa y beneficios de la formalización

El avance de esta intervención se apoya en un trabajo previo de saneamiento del terreno matriz, lo que ha permitido establecer las condiciones legales para iniciar la formalización individual de los predios. Este proceso forma parte de las acciones del Estado para reducir la informalidad en la propiedad urbana y ordenar el crecimiento de los asentamientos en la región.

La obtención de un título de propiedad brinda a las familias seguridad jurídica sobre sus viviendas y les permite acceder a financiamiento, realizar mejoras en sus hogares y formalizar la herencia de sus predios. Con ello, se fortalece el patrimonio familiar y se amplían las oportunidades de desarrollo para los hogares de Arequipa.