El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) emitió 43,973 títulos de propiedad a nivel nacional, beneficiando a más de 164 mil ciudadanos y reforzando la seguridad jurídica de miles de viviendas. La intervención, ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), alcanzó principalmente a regiones como Lima y Callao, Piura, Arequipa, La Libertad, Ica y Lambayeque, donde se concentró el mayor número de predios formalizados.

La formalización predial también alcanzó a espacios de uso público, pues durante el 2025 se inscribieron cerca de 1,400 títulos de afectación en uso destinados a equipamiento urbano, como colegios, centros de salud, comisarías, parques y losas deportivas, contribuyendo al ordenamiento y desarrollo de diversos barrios del país. En esta nota, conoce cómo consultar el estado de tu predio y verificar si fue incluido en el proceso de titulación.

¿Cómo puedo consultar el estado de mi predio?

Para conocer el estado de tu predio, Cofopri pone a disposición varios canales de atención que permiten a los ciudadanos hacer el seguimiento de su expediente de manera rápida y segura. La opción más directa es la consulta en línea. Para ello solo debes:

Ingresar al portal oficial www.gob.pe/cofopri, Haz clic en el botón 'Consulte su predio o expediente'. Acceder a la plataforma de seguimiento con tus datos.

Asimismo, la entidad ofrece orientación personalizada a través de otros medios. Puedes reservar una cita virtual desde la sección de Consultas en Línea para hablar con un especialista, escribir al correo consultas@cofopri.gob.pe o comunicarte con la línea gratuita 0800-28028, disponible de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., para recibir información sobre tu trámite.

Cofopri culminó proceso de formalización en 209 pueblos

La inscripción de títulos de propiedad a favor de familias peruanas se concretó tras finalizar el proceso de formalización en 209 asentamientos humanos y centros poblados a nivel nacional, según informó Cofopri. Este procedimiento incluyó el saneamiento físico-legal y el registro de planos perimétricos y de lotización, pasos clave que permiten ordenar el territorio y abrir la puerta al acceso a servicios básicos, ejecución de obras públicas y programas del Estado.