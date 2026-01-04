HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Cofopri entrega títulos de propiedad a más de 43 mil familias en Lima, Callao y otras 9 regiones del país: ¿cómo consultar el estado de mi predio?

Cofopri emitió 43,973 títulos de propiedad en Perú, beneficiando a más de 164 mil ciudadanos y fortaleciendo la seguridad jurídica en viviendas a nivel nacional.

Cofopri emitió más de 43,973 títulos de propiedad.
Cofopri emitió más de 43,973 títulos de propiedad.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) emitió 43,973 títulos de propiedad a nivel nacional, beneficiando a más de 164 mil ciudadanos y reforzando la seguridad jurídica de miles de viviendas. La intervención, ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), alcanzó principalmente a regiones como Lima y Callao, Piura, Arequipa, La Libertad, Ica y Lambayeque, donde se concentró el mayor número de predios formalizados.

La formalización predial también alcanzó a espacios de uso público, pues durante el 2025 se inscribieron cerca de 1,400 títulos de afectación en uso destinados a equipamiento urbano, como colegios, centros de salud, comisarías, parques y losas deportivas, contribuyendo al ordenamiento y desarrollo de diversos barrios del país. En esta nota, conoce cómo consultar el estado de tu predio y verificar si fue incluido en el proceso de titulación.

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

¿Cómo puedo consultar el estado de mi predio?

Para conocer el estado de tu predio, Cofopri pone a disposición varios canales de atención que permiten a los ciudadanos hacer el seguimiento de su expediente de manera rápida y segura. La opción más directa es la consulta en línea. Para ello solo debes:

  1. Ingresar al portal oficial www.gob.pe/cofopri,
  2. Haz clic en el botón 'Consulte su predio o expediente'.
  3. Acceder a la plataforma de seguimiento con tus datos.

Asimismo, la entidad ofrece orientación personalizada a través de otros medios. Puedes reservar una cita virtual desde la sección de Consultas en Línea para hablar con un especialista, escribir al correo consultas@cofopri.gob.pe o comunicarte con la línea gratuita 0800-28028, disponible de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., para recibir información sobre tu trámite.

Cofopri culminó proceso de formalización en 209 pueblos

La inscripción de títulos de propiedad a favor de familias peruanas se concretó tras finalizar el proceso de formalización en 209 asentamientos humanos y centros poblados a nivel nacional, según informó Cofopri. Este procedimiento incluyó el saneamiento físico-legal y el registro de planos perimétricos y de lotización, pasos clave que permiten ordenar el territorio y abrir la puerta al acceso a servicios básicos, ejecución de obras públicas y programas del Estado.

