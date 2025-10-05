HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
Economía

Peruanos podrán recibir títulos de propiedad gratis: Cofopri anuncia el inicio de empadronamiento de más de 10.000 lotes

El Cofopri informó a los ciudadanos sobre el cronograma de empadronamiento del mes de octubre, permitiendo a los ciudadanos verificar fechas clave para la formalización de sus propiedades.

Peruanos podrán recibir títulos de propiedad gratis Cofopri en Octubre.
Peruanos podrán recibir títulos de propiedad gratis Cofopri en Octubre. | Composición Lr/ Andina/ Cofopri

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), ente adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), puso en marcha un nuevo cronograma de empadronamiento del mes de octubre gratuito en todo el país, el cual permitirá avanzar en la titulación urbana de 10.662 predios urbanos previamente notificados. Las brigadas técnicas de Cofopri van a recorrer viviendas como parte de la campaña gratuita “Lote empadronado, por el título anhelado”.

Esta etapa está orientada a la titulación individual, por lo que se visitarán predios de las siguientes regiones:

  • Arequipa: 1.811
  • Piura: 1.042
  • Junín: 696
  • Lambayeque: 695
  • Ucayali: 590
  • Amazonas: 553
  • Puno: 531
  • Ica: 545
  • Cajamarca: 524
  • Lima Metropolitana y provincias de Lima: 498
  • Apurímac: 426

“La campaña también permitirá atender nuevamente a los vecinos de asentamientos humanos y centros poblados que en visitas anteriores no fueron empadronados por ausencia, falta de documentos o por observaciones en sus expedientes, los que aún pueden subsanar”, añadió el MVCS.

Cofopri anuncia el cronograma de empadronamiento de octubre de 2025

La entidad ha puesto a disposición de los peruanos y peruanas el cronograma oficial del mes de octubre para que puedan ser empadronados por el Cofopri. Para ello, deben ingresar a la página web y seleccionar la región a la que pertenecen (aquí). En el cronograma está detallado la provincia o distrito donde estará el personal a cargo para llevar a cabo el trámite documentario correspondiente.

Además, la institución puso a disposición de la ciudadanía un número telefónico gratuito para que puedan realizar consultas: 0800-28-0-28. Es importante que tenga a la mano el código de predio o número de DNI de los titulares antes de llamar.

Requisitos para obtener el título de propiedad a través de Cofopri

De acuerdo con Cofopri, el proceso de titulación ha sido actualizado con la eliminación de la constancia de posesión, documento que antes era requerido en determinados casos. No obstante, se mantiene un requisito esencial: los solicitantes deben acreditar que han ocupado el terreno de manera directa, pacífica, continua y pública durante, por lo menos, un año antes de la fecha de registro. Los requisitos vigentes son los actuales:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Documento que acrediten la titularidad, tales como: Autovalúo, constancia de posesión, testamento, contrato de compraventa.
  • Recibos de servicios básicos como luz, agua, cable, internet o teléfono.
