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Gobierno de Keiko Fujimori nombra como viceministros a exfuncionarios de la gestión de Dina Boluarte

Los nombramientos fueron oficializados mediante resoluciones publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano, como parte de la conformación del nuevo Ejecutivo.

Keiko Fujimori trae de vuelta a funcionarios con pasado en el gobierno de Dina Boluarte | Composición: LR.
Keiko Fujimori trae de vuelta a funcionarios con pasado en el gobierno de Dina Boluarte | Composición: LR.
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Reciclados. Bajo el nuevo gobierno de Keiko Fujimorise ha nombrado a Erick Lahura como viceministro de Hacienda y a Miriam Ponce como viceministra de Gestión Pedagógica. Ambos ya habían ocupado esos mismos cargos en los ministerios de Economía y Educación, respectivamente, durante el gobierno de Dina Boluarte. Los nombramientos fueron oficializados en resoluciones publicadas este martes en el Diario Oficial El Peruano.

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En el caso de Lahura, repite el cargo que desempeñó durante la gestión de Boluarte, entre noviembre de 2024 y julio de 2025. En ese periodo trabajó bajo las administraciones de los ministros José Arista, José Salardi y Raúl Pérez-Reyes. El primero es actualmente senador por Fuerza Popular. De acuerdo con su experiencia declarada, Lahura se desempeñó como investigador del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en temas macroeconómicos desde 2016, año en el que Elmer Cuba —actual titular del Ministerio de Economía— era director de la institución.

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Miriam Ponce también fue viceministra de Gestión Pedagógica durante el gobierno de Boluarte. Posteriormente, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, asumió la conducción del Ministerio de Educación. Tras anunciar su renuncia al cargo, fue sucedida por el exministro Morgan Quero.

Fuera de los viceministerios, el Gobierno también nombró a Rossella Leiblinger Carrasco como directora general de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Durante la gestión de Boluarte, Leiblinger Carrasco ocupó la Jefatura Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

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