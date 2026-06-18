El Callao implementaría un sistema de transporte masivo para combatir el caos vehicular y mejorar los tiempos de traslado. Este nuevo Plan de Movilidad Urbana beneficiará a más de un millón de ciudadanos. | Imagen referencial

El Callao implementaría un sistema de transporte masivo para combatir el caos vehicular y mejorar los tiempos de traslado. Este nuevo Plan de Movilidad Urbana beneficiará a más de un millón de ciudadanos. | Imagen referencial

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El Callao busca dar un giro radical a uno de sus problemas históricos: el caos vehicular y los largos tiempos de traslado. La provincia constitucional alista la implementación de un sistema de transporte masivo similar al Metropolitano de Lima, como parte de su nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU), una estrategia que promete cambiar la forma en que se desplaza más de un millón de chalacos.

El anuncio fue realizado por el alcalde del Callao, César Pérez, quien detalló que este proyecto se desarrolla en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y apunta a modernizar el transporte público con una red integrada y de alto nivel técnico.

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Metropolitano chalaco quiere llegar con todo al primer puerto

El llamado Metropolitano chalaco formaría parte de una estructura mayor que contempla tres corredores de buses de tránsito rápido, 25 ejes con carriles exclusivos, cuatro líneas de metro y un teleférico.

La meta es reducir los tiempos y costos de desplazamiento, además de ordenar el crecimiento urbano en una zona clave para la economía nacional.

Líneas del Metro conectarían con los buses

Uno de los proyectos más ambiciosos dentro de este paquete es la futura Línea 7 del Metro de Lima y Callao, que uniría el Parque Industrial de Ancón con los puertos de Chancay y Callao a lo largo de 28 kilómetros. Según lo adelantado, beneficiaría a más de 850.000 personas de distritos como Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Mi Perú, Ventanilla y Callao.

La inversión total del plan bordearía los US$20.000 millones, una cifra que refleja la magnitud de una apuesta que no solo busca aliviar el tráfico, sino convertir al Callao en un eje logístico más competitivo y sostenible para los próximos años.