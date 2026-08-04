El menor intentó refugiarse dentro de su cuarto, pero los atacantes irrumpieron en su vivienda. | Composición LR | América Noticias

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La violencia volvió a golpear Lima Sur. Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos dentro de su propia vivienda, luego de ser perseguido por tres sujetos armados que irrumpieron por la fuerza en el inmueble ubicado en el distrito de Villa El Salvador. La víctima fue identificada como Darwin Azañero Ramón, quien murió en el segundo piso de su casa pese a haber intentado ponerse a salvo tras recibir un primer disparo.

De acuerdo con información policial, el crimen ocurrió la noche del lunes. El menor había salido de su vivienda para reunirse con un grupo de amigos, pero pocos minutos después regresó corriendo mientras era perseguido por tres individuos armados. Según el relato de sus familiares, Darwin ya presentaba una herida de bala en una de sus piernas cuando ingresó al domicilio.

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Los atacantes no desistieron. Forzaron la puerta principal de la vivienda, empujaron a los familiares que intentaron impedir su ingreso y subieron hasta el segundo piso, donde dispararon varias veces contra el adolescente dentro de su habitación.

Policía investiga posible ajuste de cuentas entre pandillas

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con enfrentamientos entre pandillas juveniles vinculadas a barras bravas de fútbol que operan en Villa El Salvador.

Familiares del adolescente señalaron que Darwin habría sido interceptado por ingresar a un sector controlado por un grupo rival. No obstante, las autoridades aún investigan si esa fue la causa del ataque y recogen testimonios de vecinos para determinar la presencia de bandas en la zona.

Los parientes aseguraron que el menor cursaba el tercer año de secundaria y que no tenía conflictos conocidos. Además, indicaron que ese mismo día había regresado a Villa El Salvador luego de pasar unos días de vacaciones con familiares en el distrito de Puente Piedra. Tras el crimen, exigieron la pronta captura de los tres responsables del asesinato.

Criminalística revisa cámaras de seguridad para identificar a los atacantes

Luego del ataque, efectivos de la Policía Nacional acordonaron la vivienda e iniciaron las diligencias correspondientes. Peritos de Criminalística inspeccionaron la escena para recoger casquillos de bala, levantar huellas dactilares y evaluar los daños ocasionados por los delincuentes al forzar la puerta de ingreso.

Asimismo, los investigadores solicitaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en las calles cercanas con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los tres sospechosos e identificarlos.

El Ministerio Público también dispuso el inicio de las diligencias fiscales por el presunto delito de homicidio calificado y ordenó la toma de declaraciones a los familiares que presenciaron el violento ataque dentro de la vivienda.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.

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