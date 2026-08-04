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Perú vs Túnez: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 del Mundial sub 17 de Vóley 2026

El equipo dirigido por el brasileño Marcello Bencardino afrontará su debut en el Mundial sub 17 ante su similar de Túnez, en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada.

Perú y Túnez se enfrentan por el Mundial Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: Federación Peruana de Vóley
Perú y Túnez se enfrentan por el Mundial Mundial sub 17 de Vóley 2026. Foto: Federación Peruana de Vóley
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La selección peruana de vóley sub 17 quedó lista para el inicio de su participación en el Mundial sub 17 de Vóley 2026. La ‘blanquirroja’ se enfrentará ante Túnez el próximo jueves 6 de agosto, desde las 4.00 p. m. (hora peruana). Este duelo se llevará a cabo en el Polideportivo San Felipe, ubicado en Chile, país que será sede del torneo.

El conjunto dirigido por el entrenador Marcello Bencardino afrontará su debut en el certamen mundialista luego de haber culminado su participación en la Copa Federación sub 17. Dicha competición sirvió como preparación para llegar con rodaje a los próximos encuentros, dejando como saldo una victoria y dos derrotas.

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¿A qué hora juega Perú vs Túnez por el Mundial sub 17 de Vóley 2026?

Este encuentro se disputará el jueves 6 de agosto e iniciará a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs Túnez?

El cotejo entre las selecciones de Perú y Túnez se realizará en el Polideportivo de San Felipe, ubicado en Chile.

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¿En qué canal ver Perú vs Túnez por el Mundial sub 17 de Vóley?

Puedes seguir este enfrentamiento por Latina (canal 2), medio que cuenta con los derechos del certamen. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la cobertura para que no pierdas ninguna incidencia del encuentro.

¿Cómo ver Perú vs Túnez online?

Este partido también se podrá ver a través de los canales digitales de Latina (aplicación y sitio web oficial). De igual forma, estará disponible en VBTV, con una suscripción mensual de 9.99 dólares.

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