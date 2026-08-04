¡Atención, Comas! Corte de agua por hasta 8 horas afectará sectores del distrito este 6 de agosto, según Sedapal

Los vecinos de Comas deben estar alertas este 6 de agosto, ya que Sedapal llevará a cabo una interrupción del servicio de agua potable. | Foto: Andina/Sedapal/Composición LR

Los vecinos de Comas deben estar alertas este 6 de agosto, ya que Sedapal llevará a cabo una interrupción del servicio de agua potable. | Foto: Andina/Sedapal/Composición LR

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Los vecinos de distintos sectores del distrito de Comas deberán tomar precauciones este jueves 6 de agosto, ya que Sedapal realizará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados de limpieza de un reservorio. La suspensión afectará parcialmente al distrito y se extenderá por ocho horas, de acuerdo con el cronograma difundido por la empresa.

El corte del suministro comenzará al mediodía (12:00 p. m.) y está previsto que el servicio se restablezca a las 8:00 p. m. Sedapal indicó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la red para garantizar la calidad y seguridad del agua potable.

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Sedapal: ¿Qué zonas de Comas se quedarán sin agua este 6 de agosto?

La interrupción del servicio afectará a los usuarios del sector 349, específicamente en las siguientes zonas:

A.H. Collique.

A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33 y 34).

A.H. Milagro de Jesús (comités 35, 36 y 37).

P.J. Milagro de Jesús.

Durante el horario de suspensión, Sedapal recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso para cubrir sus necesidades básicas mientras duren los trabajos.

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¿Por qué Sedapal suspenderá el servicio de agua?

La empresa explicó que la interrupción responde a la limpieza de un reservorio, una labor de mantenimiento programada que busca asegurar la calidad del agua potable que llega a los hogares y mantener en óptimas condiciones la infraestructura del sistema de distribución.

Para resolver dudas o consultar información adicional sobre la interrupción, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro. Sedapal señaló que su personal trabajará para restablecer el servicio en el horario previsto y minimizar las molestias ocasionadas por esta suspensión temporal.