¡Atención, Comas! Corte de agua por hasta 8 horas afectará sectores del distrito este 6 de agosto, según Sedapal
Sedapal recomienda a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso.
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Los vecinos de distintos sectores del distrito de Comas deberán tomar precauciones este jueves 6 de agosto, ya que Sedapal realizará una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a trabajos programados de limpieza de un reservorio. La suspensión afectará parcialmente al distrito y se extenderá por ocho horas, de acuerdo con el cronograma difundido por la empresa.
El corte del suministro comenzará al mediodía (12:00 p. m.) y está previsto que el servicio se restablezca a las 8:00 p. m. Sedapal indicó que estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la red para garantizar la calidad y seguridad del agua potable.
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Sedapal: ¿Qué zonas de Comas se quedarán sin agua este 6 de agosto?
La interrupción del servicio afectará a los usuarios del sector 349, específicamente en las siguientes zonas:
- A.H. Collique.
- A.H. Milagro de Jesús (comités 32, 33 y 34).
- A.H. Milagro de Jesús (comités 35, 36 y 37).
- P.J. Milagro de Jesús.
Durante el horario de suspensión, Sedapal recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso para cubrir sus necesidades básicas mientras duren los trabajos.
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¿Por qué Sedapal suspenderá el servicio de agua?
La empresa explicó que la interrupción responde a la limpieza de un reservorio, una labor de mantenimiento programada que busca asegurar la calidad del agua potable que llega a los hogares y mantener en óptimas condiciones la infraestructura del sistema de distribución.
Para resolver dudas o consultar información adicional sobre la interrupción, los usuarios pueden comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo a la mano su número de suministro. Sedapal señaló que su personal trabajará para restablecer el servicio en el horario previsto y minimizar las molestias ocasionadas por esta suspensión temporal.