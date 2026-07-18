Alberto de Belaunde: “A veces la literatura peruana contemporánea se queda solo en el lenguaje, en el artificio y se olvida de la historia”

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El primer libro de ficción de Alberto de Belaunde es un elogio a la historia. Los relatos que conforman Todo queda en familia (Pesopluma) entretienen desde el humor, la tragedia cotidiana y el cuestionamiento existencial. Para tener más luces de la publicación, La República conversó con el autor.

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-Hay una cualidad en los 13 de cuentos de Todo queda en familia. Es tu primer libro, pero el mismo tiene madurez en la narración.

-Detrás de todo gran lector hay un escritor clandestino que se anima a grabatear algunas cosas, a tener algunos cuadernos, pero no se anima a dar el siguiente paso, que es un poco como salir a la luz pública. Siempre me ha gustado leer, es algo que me ha acompañado toda mi vida. Veía la escritura como una actividad extra, algo que me entretenía, incluso llevaba talleres.

-¿Cómo te animaste a publicar?

-En la pandemia llevé un taller virtual con Katya Adaui. Ahí reflexioné sobre la posibilidad de escribir más y con el objetivo de publicar. La pandemia fue una etapa dura para todos, pero a mí, como imagino a mucha gente también en otros temas, me permitió ver de otra manera la escritura.

-Tus personajes muestran una fragilidad. En los cuentos “Acto de magia” y “La mudanza” vemos esa fragilidad. Pero ojo, no es una fragilidad en la configuración, sino que es un estado previo para cuando se enfrenten al asombro.

-Me di cuenta de esa fragilidad de los personajes cuando el libro ya estaba publicado. Como dices, es una manera de poder acercarse al asombro, a un estado de nuevo descubrimiento de las cosas.

-Queda claro que cuando hablamos de fragilidad, no nos referimos a debilidad.

-Lo entiendo. Hay personajes que logran salir de la fragilidad permanente y la enfrentan como en el cuento “La reina del Atlantis”, que es un cuento sobre mujeres trans en el centro de Lima, que no dejan de soñar o imaginar algo mejor en medio de situaciones muy difíciles.

-Los cuentos tienen un estilo claro, en función del argumento. Esto es algo a subrayar porque ya llevamos buen rato leyendo libros sin historias.

-Justamente una de las cosas que critico como lector es que a veces la literatura peruana contemporánea se queda solo en el lenguaje, en el artificio y se olvida de la historia. Mi vinculación con la literatura siempre ha estado por ese lado. Soy un escritor de historias, no de lenguaje.

-Por lo que dices, ya tenías claro cómo ibas a escribir.

Sí. Para mí el lenguaje es un instrumento para contar una historia. Eso lo tenía muy claro desde el momento en que empecé a desarrollar mi propuesta.

"Todo queda en familia". Imagen: Difusión.

-Tú has sido congresista, eres una persona conocida. ¿Cómo ha sido tu ingreso al mundo literario siendo este tan prejuicioso con autores que vienen de otras ramas?

-Creo que el haber publicado con Pesopluma, que es una editorial que cuida mucho su catálogo, quizá me pudo ayudar a enfrentar prejuicios que pueden haber existido. Me he sentido en un espacio abierto en el cual me he sentido muy cómodo.

-Aquí hay cuentos fuertes, como “El hermano Rolf”. La madurez de un escritor se da en la sugerencia, no en lo explícito. Cuando se empieza a escribir se cae en lo explícito. Es muy común en autores jóvenes.

-La tentación al resaltador, asegurarse que el lector entienda lo que quieres decir. Uno tiene que confiar en el lector y uno tiene que confiar además en que finalmente la historia va a cobrar una vida propia y que tal vez muchos entiendan lo que tú querías transmitir, pero que también hay una ambigüedad que a veces permite que haya más de una interpretación y eso también tiene un valor y una riqueza.

-En los cuentos hay muchos detalles no dichos, silencios que dicen mucho por contradictorio que parezca.

-La ambigüedad y el silencio son terrenos muy fértiles para enriquecer tu historia.

-Ha sido un cambio de registro de lo que solías escribir.

Por supuesto. Ha sido un cambio porque durante mucho tiempo escribí columnas de opinión y como abogado también escribía mucho, en ambos casos tenía que ser lo más claro posible. En la literatura apuesto por la claridad, pero con más matices, mas capas narrativas. En un relato, tiene mucho más valor que el lector descubra que el personaje es un infeliz a que un narrador le diga que el personaje es un infeliz. Cuando uno descubre la emoción del otro o la intuye, me parece que es mucho más fácil que se genere una empatía o una cercanía a ese personaje a que si simplemente te enuncian lo que ese personaje siente o está pasando.

-A eso se le llama perspectiva. Hay una universalidad. Lo que les pasa a tus personajes le puede suceder a cualquier persona.

Me alegra lo que dices. Este es un libro con muchos peruanismos. Hace poco estuve en la Furia del Libro de Chile. Varios lectores se sintieron identificados con las cosas que les pasaban a mis personajes más allá de si entendían algunas palabras propias del habla limeña. Es un libro en el que creo que he dicho todo lo que quería decir.

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Dato:

La publicación está disponible en librerías y plataformas. Precio: 55 soles.